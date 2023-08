„Annak, hogy egy orosz iskolai könyv lefasisztázta az 56-os forradalmárokat, szép, hosszú árnyéka van, ráterül a putyini rendszerre, és bár a szót magát a Szovjetunió bukása óta először használják ennyire nyíltan, megjelenésében semmi meglepő nincsen. Amint a magyar kormány viselkedésében sem. Jelcin ugyan 1992-ben bocsánatot kért a forradalom eltiprásáért, de ezt a mai orosz elit hajlamos részint alkoholos befolyásoltságnak tulajdonítani, részint a birodalom felbomlását követő tudatzavarnak, ahol az előbbi az utóbbi folyománya.

2013-ban fordult a Jobbik képviselője azzal a kérdéssel a szép emlékű akkori honvédelmi miniszterhez, Hende Csabához, hogy mi lesz a szovjet katonasírók ellenforradalmazó felirataival, amire Hende azt mondta, hogy van itt egy hadisírgondozó kormányközi bizottság, ott majd élére állítja a kérdést. Hogy állított-e bármit is, pláne az élére, nem tudjuk, mindenesetre az oroszok nem reagáltak az »ellenforradalom« szó kihagyására, nyilván megszokták már, azon nőttek fel.

2016-ban már pogromnak nevezték az orosz közszolgálati televízióban. Szíjjártó akkor berendelte az orosz nagykövetet, aki szerint csupán szimpla baráti csevejről volt szó, bár a miniszter nyilvánosan tűrhetetlennek nyilvánította az esetet. Ezt persze elmondhatta volna egy évvel korábban is, amikor egy Putyin látogatás előtt a Fiumei úti sírkert szovjet parcellájában újrafényesítették az 56-os obeliszkek feliratait, amelyek emígyen lehelték vissza a korszellemet: »Örök hála és dicsőség a szovjet hősöknek, akik az 1956 októberi ellenforradalomban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért«. Megjegyzem: ez még aljasabb és durvább, mint a fasiszta szó. Utólag még az is csak megszorításokkal fogadható el, hogy a szovjetek a második világháborúban a magyar szabadságért harcoltak volna, de kétségkívül a fasiszták ellen küzdöttek. De 56-ban konkrétan a Gulag igazságáért, a magyarok megnyomorításáért, és a megtorlásért tették, amit tettek, már ha egyáltalán tudták, mit is cselekszenek.

Putyin elment a sírkertbe és megkoszorúzta ezeket a megalázó feliratokat. Nagy Imre újratemetésének forradalmi szónoka pedig, aki akkor azt mondta, nem engedünk sem 48-ból, sem 56 -ból, kussolt. Ahogy most is. És megteheti. Nagy társadalmi felháborodás nincs. Nemzeti emlékezet nincs. 56? Mi az? Valami kínos ügy, úgy rémlik. Ó, hagyjuk már. Nem mi voltunk. Mi ott se voltunk.”

