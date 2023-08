Sallai Roland a mértékadó német transfermarkt.de oldal szerint jelenleg 10 millió eurót ér, 2021-ben 16 millió euróra tartotta az oldal. Olasz lapértesülések szerint a Bologna kifizette volna a 10 milliós vételárat, ám a Freiburg ragaszkodott a 12 millió eurós összeghez. Közben pedig egyes források szerint Oroszországban is felfedezték Sallait, a Zenit is az érdeklődők népes táborába lépett. A német Bild kalkulációja szerint Rolandot csak abban az esetben engedi el a német klub, ha valóban kiváló ajánlatot kap, amúgy számítanak rá, mint ahogy a Német Kupa-meccsen is tették.

Szoboszlai Dominik (balra) és Sallai Roland is jó formában kezdte a szezont.

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Ami bizonyos, augusztus 31-ig mindenképpen eldől, hogy ősszel hol lép pályára, hiszen akkor zárul a nyári átigazolási piac. A Mandiner telefonon beszélt Sallai Roland édesapjával, Sallai Tiborral, aki örömmel nyugtázta, hogy a gyermeke remekelt a Német Kupában:

„Beszéltem vele telefonon a mérkőzés után, jó hangulatban hívott,

csak arra panaszkodott, hogy nagyon meleg volt a találkozó alatt. Örülök, hogy gólt szerzett és gólpasszt adott, a siker értékét pedig nem csökkenti, hogy egy alacsonyabb osztályú együttes ellen talált a kapuba, hiszen a Német Kupában sűrűn előfordul, hogy a nagycsapatok is megégnek. A lényeg, hogy pályán volt és élvezet a játék minden percét” – mondta Sallai Tibor, aki arra a kérdésre, hogy szerinte hol játszik majd ősszel a fia, a következőt válaszolta diplomatikusan: „Roland maximálisan arra koncentrál, hogy a Freiburgban a legjobb teljesítményt nyújtsa mérkőzésről mérkőzésre. A szerződése 2025 nyaráig él, jelenleg minden más csak találgatás lenne.”