„Majd elválik?

Egy amerikai intézet friss felmérésében azt kutatta, hogyan hat a házasságokra az, hogy a felek lényegében többet görgetik egymás mellett ülve az okostelefonjaikat, mint amennyit egymással beszélgetnek. Az eredményeket bizonyára sejtik: a képernyőfüggéssel arányosan ritkul a randevúk, de az egymással megélt intim pillanatok száma és minősége is. Sokan aggódnak, hogy a technológia varázsa előbb utóbb válást eredményez majd a kapcsolatukban, egyre kevesebben mondhatják el magukról, hogy boldog házasságban élnek.

Ráadásul a TikTok görgetése, vagy a Netflix bambulása talán még a jobbik eset. A Médiahatóság friss kutatása dermesztő képet fest a magyarok pornónézési trendjeiről. E szerint a lakosság körében minden második férfi legalább havonta egyszer néz valamilyen szexuális tartalmat, napi rendszerességgel mintegy 620 ezer ember. Tömegek függnek tőle, pedig ennek káros hatásaira már szakemberek garmadája hívja fel a figyelmet: a pornó a világon a legnagyobb szerelemgyilkos.

Egy olyan korban, ahol kormányfők, miniszterek és celebek körében is egymás után jelentik be többéves házasságok szétesését – minden ember számára intő jel kell, hogy legyen a legártatlanabbnak tűnő trend is, ami a házasságokat rombolhatja. Nincs az a kismacskás videó, bugyuta telefonos játék, vagy mesterkélten megjátszott szexuális aktus, nincs az a pillanatnyi élvezet, amiért érdemes lenne veszni hagyni a házasságban rejlő megannyi lehetőséget: egy boldog, kiegyensúlyozott és valóban szabad életet.”

***