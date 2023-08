Az eladó törökbálinti villa terasza, háttérben egy csodás, Róth-féle üvegmozaikkal. Fotó: Ibred Ingatlan Budai Hegyvidék Iroda

Habár Róth Miksa számtalan csodás munkája elpusztult az idők során, még ma is találkozni az üvegcsodáival közintézményekben, de magánházaknál is. Az eladó villa teraszánál és belső ablakainál is megcsodálhatók Róth virágos kompozíciói. A villa eredeti tulajdonosa, Walla József nagy tiszteletnek örvendett Törökbálinton, ahol több villája, kastélya is volt.

Szerették őt a helyiek, mivel nem kevés pénzzel támogatta a települést, még egy óvodát is épített a saját vagyonából,

amely ma az ő nevét viseli. Róth Miksa és a Walla-lány házasságából amúgy három gyermek született, Amália, Erzsébet és József, akik szintén sokszor jártak a most eladásra kínált villában. Az épületet később a tehetős vendéglős, Musnyák Károly vásárolta meg. Róla tudni lehet, hogy 1910-től egészen 1936-ig a Vigadót üzemeltette. A villát 1918-ban vásárolta meg Walla Józseftől, akivel baráti viszonyt ápolt. A II. világháború után aztán az épületet államosították, és idegen családokat költöztettek oda. A Musnyák-família pedig kényszerből a pincében húzta meg magát. 1981-ben aztán visszavásárolhatták a villát, az örökösök pedig most döntöttek a eladás mellett.