„Az Egyesült Államok bejelentette, hogy korlátozni fogja Magyarország vízummentességét, mert az Orbán-kormány bűnözőket és csalókat is magyar, egyben uniós útlevélhez juttathatott.

Az Árnyékkormány szerint ez a döntés egyenes következménye annak, hogy a letelepedési kötvénybizniszben terroristák és kémek, a határon túli szavazatvásárlásra kitalált honosítási eljárásban pedig akár bűnözők is kaphattak magyar útlevelet, egyben jogot arra, hogy vízum nélkül utazhassanak az Egyesült Államokba. Ennek most vége. Azzal, hogy az Orbán-kormány kiárusította hazánk és az Európai Unió biztonságát, egyben be is zárja a kapukat Nyugat felé a magyarok előtt. Az Orbán-kormány mára évtizedes károkat okoz Magyarországnak, ebből pedig csak a kormányváltás és a Dobrev Klára vezette szociáldemokrata Árnyékkormány jelenthet kiutat.

Ha Orbán marad, akkor kezdjünk hozzászokni a gondolathoz, hogy minket, magyarokat csak a baráti Oroszországban, Törökországban, Türkmenisztánban, Kirgizisztánban és az ezekhez hasonló keleti diktatúrákban fognak szívesen látni – ahogy Oroszország már jelezte is, hogy a magyarok elektronikusan igényelhetnek vízumot, ha olyan kalandvágyók, hogy a háborús agresszor területére szeretnének lépni.



Rónai Sándor

Az Árnyékkormány külügyminisztere.”



Kiadó: Demokratikus Koalíció

(MTI - OS)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd