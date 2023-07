Szokatlan indokkal késett egy Milánóba tartó WizzAir-gép

Nemcsak hogy késett, hanem szokatlan indokkal tette ezt egy WizzAir-gép a ferihegyi reptéren.

Mivel kicsúsztunk a munkaidőből, ki kell szállniuk a gépből, megvárni a készenlétben lévő ügyeletes kollégákat, akik 2 órán belül felkészítik a gépet az utazásra. Így 00:30-kor már indulhatnak is”

– közölte az utasokkal a kapitány vasárnap este hét óra körül. Az eredetileg 19:10-es indulást először 21:20-ra, majd 22:20-ra, végül 00:30-ra tolták el.

„Az már egy kicsit furcsa volt, hogy 21:50 körül még a beszállás sem indult el, majd az utolsó gyors mosdókörünk után már last call volt kiírva a járat mellé. Futottunk, mint az őrültek, de végül odaértünk! Hiába csekkoltunk be előre online, újra becsekkoltak minket, mert mint mondták, ha új gép érkezik, ez a policy. Lassacskán elindult a beszállás, percek múltán el is hangzott, hogy boarding is completed, majd nem történt semmi. Miután a fél gép helyet cserélt, mert az újbóli check-innek köszönhetően sem ülhetett az egyik kiskorú utas az édesanyja mellé, már kezdtük elveszíteni a türelmünket: ekkor jött a bejelentés. Én ilyet még filmben sem láttam! Mégis minek kellett akkor beszállnunk, ha tudták, hogy nem indulunk sehova?” – nyilatkozta a Blikknek egy utas.

A plusz 2 órás várakozást követően a friss, új legénységgel az utasok felszálltak majd 00:50-kor úgy nézett ki, hogy végre felszállnak, de ekkor az új kapitány ismét elnézést kért és jelezte: egy technikai hibát kell ellenőrizni, amely remélhetőleg mindössze kb. 10 percet vesz igénybe.

A gép ekkor újra vesztegelni kezdett. Szerencsére 8-10 perc után megoldódott a probléma és hajnalra megérkeztek az utasok Milánóba.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila