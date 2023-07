Szilágyi Áron: Minden egyes világbajnokságon azt éreztem, hogy meg tudjuk csinálni

Tizenhat éve várunk erre a csapataranyra – mondta a milánói vívó-világbajnokságon aratott pénteki győzelem után Szilágyi Áron, aki 17 évesen tagja volt a 2007-ben világbajnok kardválogatottnak is.

Én minden egyes világbajnokságon azt éreztem, hogy meg tudjuk csinálni.

Volt, hogy kicsi hiányzott, egy tus, volt, hogy messze voltunk a döntőtől is, hogy megvertek minket a döntőben, hogy bronzérmesek lettünk. Az utóbbi hat évben rendre a legjobbak között végeztünk, és én biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb ki kell jönnie a lépésnek, lesz majd olyan nap, amikor Szatyi is, Csanád is meg én is jól vívunk, és ez elég lesz. Örülök, hogy ki tudtuk várni, hogy ez összejöjjön” – nyilatkozott az MTI-nek a háromszoros olimpiai bajnok.

A győztes stratégia

Csütörtökön, amikor a törökök elleni nyolcaddöntőt csak nagy küzdelemben tudták megnyerni, azt mondta, a kétnapos lebonyolításban az a lényeg, hogy az első napot „túléljék”. „Tegnap este a vacsora után keretedzőnk, Decsi András kihívott minket és elmondta, hogy az a teljesítmény, amit a törökök ellen nyújtottunk biztosan nem lesz elég már a japánok ellen sem. Azt mondta, határozottnak kell lennünk, meg kell mernünk csinálni az akciókat, dominálni kell, és hogy higgyük el,

mi jobb csapat vagyunk mindenkinél, ezt pedig érvényesíteni fogjuk a mai folyamán. És mi ezt elhittük”

– folytatta.

Az ezt megelőzően sorozatban négyszer vb-győztes dél-koreaiak elleni döntőre rátérve elárulta: azt kérte a társaitól, ne azzal foglalkozzanak, hány döntőt vívtak a riválissal, és hogy azok hogyan alakultak, hanem hogy vívjanak ugyanúgy, mint a japánok elleni negyeddöntőben, melyet délelőtt húsz tus különbséggel nyertek meg.

