Orbán: Csatlakoztak hozzánk Latin-Amerika vezetői is!

„Csatlakoztak hozzánk Latin-Amerika vezetői is!” – írja Facebook-oldalán Orbán Viktor. A kormányfő az EU - Latin-Amerika csúcsról beszámolva arról számol be, hogy Magyarország képviselői „ma is az azonnali tűzszünet és a béke mellett érveltek”, és ezúttal csatlakoztak a latin-amerikai országok is.

„A világ többségének elege van a háborúból” – jegyezte meg Orbán Viktor.

