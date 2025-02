Felpörög a politikai nagyüzem! Dull Szabolcs, Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián február 20-án élőben elemez!

Ki vezeti a pártversenyt? Erősödik vagy gyengül Magyar Péter? Mi lesz Németországgal, és mit ad nekünk Trump elnöksége? A Mandiner heti kibeszélő podcastjának közönség előtti felvételén szóba kerül minden, ami politika! Legyen részese Ön is élő adásunknak, mely során Dull Szabolcs, elemző és Lentulai Krisztián, a Mandiner vezető szerkesztője elemzi ki az aktuális történéseket, Kacsoh Dániel műsorvezetésével.

A felvételre február 20-án, csütörtökön 18:00-kor, a Premier Kultcafé-ban (Budapest 1085, Üllői út 2-4.) kerül sor.

