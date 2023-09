Ukrajna csak egy hadszíntere egy globális konfliktusnak – Mandiner Harctér

2023. szeptember 21. 17:01

A globális nagyhatalmi játszmában egyre több terület érintett, és kiújulnak régi konfliktusok is – ilyen a hegyi-karabahi konfliktus is. Újra itt a Harctér, a Mandiner heti geopolitikai magazinműsora állandó vendégekkel: Robert C. Castellel és Bendarzsevszkij Antonnal.

A műsor itt tekinthető meg: A teljes beszélgetés podcast formában is meghallgatható:

