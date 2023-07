„Az erőszak erőszakot szül, erről beszélünk már másfél éve.

Még mielőtt kioktatna néhány fotelhuszár, hogy mégis mit kellett volna csinálni, hát talán a fegyverküldések helyett be kellett volna vetni a nyugati diplomácia minden eszközét a béketeremtés érdekében.



Ne legyünk naivak, ez azért nem így történt, mert túl sokan kerestek túl sokat a háborún. Ha a diplomácia jegelte volna a kedélyeket 1 évvel ezelőtt, akkor Európa fegyverkészletei nem merültek volna ki, amit majd Amerikából kell pótolni és nem kellett volna berendelnünk a drágább és rosszabb minőségű cseppfolyósított gázból sem, ami szintén Amerikából érkezik.

Jól járt a »jóemberkedő« politikai elit, valamint az olaj- és fegyveripar szereplői is. Akik vesztettek, azok az emberek. Ugyanúgy vesztesei ennek a háborúnak az orosz és ukrán fiatalok és idősek, de vesztesei vagyunk mi is, uniós állampolgárok is, hiszen Brüsszel kívülről irányított politikai vezetése szépen asszisztált ahhoz, hogy kiszivattyúzzák a pénzt a Közösségből.



Itt az ideje letenni a fegyvert!”