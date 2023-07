De rendben van, játszunk el a gondolattal egy pillanatra. Mondjuk, hogy a potyagól (is) a NER lelkén szárad, illetve hát minek Magyarországra stadion, ha azokban nem csak győzni lehet, mi több, a focista odabent óriási hibát követhet el pályafutása egy pillanatában. Ugyanezen logika alapján, ha az éppen zajló vizes világbajnokságon valamelyik úszónkat kizárják, mert túlizgulja a rajtot és miatta kell visszafújni a mezőnyt, holnaptól követeljük az összes uszoda lebontását? Ha egy nagyformátumú, gyönyörű életművel rendelkező színművészünk ma este belesül a szövegébe, hirdessük ki, hogy a teljes kultúrpolitika megbukott és légkalapáccsal essünk neki a színházainknak? Mi lesz, ha egy doktor orvosi műhibát vét...?!

Nyár van, ráadásul magunk mögött hagytuk a brutális hőséget is. Lazuljunk le egy percre, vegyünk mély levegőt és vegyük észre, hogy egyrészt nem minden (a) politika, másrészt hogy elfáradt lelkeinket mennyi szépség és jóság vigasztalja, amihez elegendő csak körülnéznünk. Hogy nem épül ép társadalom gyűlölet-kövekből. Mert ha egy kapus hibája után is azonnal megvan egy széles kör, akit utálni kell, az nagy baj. És nagyobb szégyen nemzeti szinten is, mint a Ferencváros kiesése.

Még egyszer: nyilvánvalóan égő volt, amit a Fradi a Klaksvík ellen művelt. De legyünk már észnél, nagyon szépen kérem!

