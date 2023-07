„A kormánykritikus sztárpap még jó cégér, de a vállaltan meleg már csak egy kihajítani való ballaszt!?

Hodász Andrást elbocsátották a Szemlélek keresztény portáltól.

A Szemlélek keresztény portál saját bevallása szerint legfőbb missziójának tekinti a »társadalmi párbeszéd támogatását, illetve a kritikai szemlélet képviseletét«. Katolikus berkeken belül valóban sokkal nyitottabb szemléletet képvisel, mint a hivatalos egyházi lapok, bár megjegyzem, ők sem kértek soha interjút tőlem az egyházi szexuális visszaélésekről írott könyvem kapcsán. Csupán Hodász keményen kritikus videóját hozták le róla, de rám és a szakmai tudásomra egyáltalán nem voltak kíváncsiak a téma kapcsán azóta sem. Pedig még 2015-ben szóba álltak velem, juhú! Akkor kértek tőlem először és utoljára interjút. Állítólag már az is nagy botrányt kavart, holott 2015-ben még szinte alig látszottam és Isten a tanúm rá, hogy igazán szelíd voltam. De már ekkor sejtettem, hogy én a Szemlélek portálon fekete listára kerültem, azaz vannak emberek, akiket nem szólaltatnak meg a »párbeszéd« és a »kritikai szemlélet« jegyében. Most úgy tűnik Hodász is felkerült erre a tiltó listára. »Na ne már, hogy egy kiugrott, vállaltan meleg katolikus pap itt felületet kaphasson!« Vajon ezt gondolták magukban róla? Vagy valaki odaszólt nekik, hogy most aztán elég legyen ebből a Hodászból, ne merjék futtatni őt? Holott Hodász nélkül szerintem sehol sem lennének. Nyilvánvalóan ő volt a húzó név és az arc a szerzők között. És valószínűleg miatta kapott meghívást a Szemlélek szerkesztősége rengeteg független sajtós fórumra, interjúra (Telex, RTL, stb. stb. stb.) Bár tudom, hogy Gégény István munkássága is nagyon értékes, ezt nem szeretném kétségbe vonni. Mégis, most úgy látszik, eljött az idő, hogy levágják a fejős tehenet. Mérhetetlenül szomorú ez!

Főleg a szerkesztőség által kiadott elbocsátó szép üzenet stílusát találom rendkívül irritálónak: »váratlan, előre nem látott útkereszteződéshez érkezett a Szemlélek: az elmúlt hetek belső beszélgetései alapján felismertük, hogy közösségünk egyik alapembere, Hodász András olyan útra lépett, amelyen nem tudjuk elkísérni. Ugyanakkor közösségünk tagjai továbbra is kapcsolatban maradnak Andrással«.

Milyen útra lépett András? Mi ebben az egészben az új a számukra? András jó volt addig, ameddig ő volt a népszerű ellenzéki pap, aki rengeteg olvasót behozott. Jó volt még akkor is, miután kilépett. Sőt büszkék voltak rá, amikor nyilvánosan felvállalta azt, hogy őt is bántalmazták gyermekkorában szexuálisan. És kiderült, hogy az elkövető esetében is egy katolikus pap volt. András jó volt akkor is, amikor itt járt nemrég Ferenc pápa és tudta tolni a Szemlélek Ferenc pápa arckampányát ezerrel, úgy, hogy még a világsajtó is felfigyelt rá. De ugyanez a Hodász András már nem jó semmire, ha képes volt arra a gaztettre, hogy nyilvánosan felvállalta a melegségét!? Sőt a Szemlélek tagjai még kéretlen tanácsot is adnak neki: »Meggyőződésünk, hogy Andrásnak most a nyilvánosságtól való visszavonulásra, saját életének rendezésére van szüksége. Ebben továbbra is támogatjuk, mellette állunk, testvérként tekintünk rá. Tanácsait, ötleteit szívesen fogadjuk, hiszen tudjuk jól, milyen sok értéket hordoz, milyen fontos talentumokat kapott.« Fú, ezt a kenetteljes, őszintétlen bullshitet! Még jó, hogy ők tudják mire van szüksége Andrásnak és ezért megszabadulnak tőle.

Tényleg nem tudom, hogy mi történt a szerkesztőségben és lehet, hogy az érzéseim alaptalan vádaskodásnak tűnnek, de most én tényleg az érzéseimről beszélek az ügy kapcsán. Mégpedig őszintén. Szerintem Andrásnak, aki élete legkeményebb coming out-ját vállalta be nemrégiben, aminek folyománya a minden eddiginél durvább, orosz típusú lejárató kampány, legfőképpen arra lenne szüksége, hogy MEGBECSÜLJÉK. Emberként és szakmailag újságíróként. S arra, hogy barátai és harcos társai kitartsanak mellette. Ehhez képest a Szemlélek keresztény portál, a krisztusi szeretet nevében most egyszerűen fogta és kihajította a ballasztot a hajóról. Ennyire felmerült a veszély, hogy elsüllyed? Hát ha valami hitelvesztést jelent a társadalom szemében, akkor ez a döntés biztosan az.

A logikát persze ismerem. A katolikus tanítás szerint lehet homoszexuális hajlamod, de azt nem élheted meg, mert akkor halálos bűnben vagy! És persze katolikus pap sem lehetsz melegként, mert arra méltatlan vagy, még akkor is, ha cölibátusban élsz. Nekem ezek után csak egyetlen kérdésem maradt, mindenki válaszolja meg magának: vajon miért nem beszélt Jézus soha, de tényleg soha, egyetlen egyszer sem a homoszexualitás bűnéről?

Kedves András, nagyon sajnálom, ami történt Veled! Fogadd együttérzésem!”

***