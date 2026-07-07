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spanyolország argentín norvégia kedvencem norvégia franciaország csapat

Az én kedvencem Norvégia

2026. július 07. 11:34

Nem hittem volna, de beléjük szerettem.

2026. július 07. 11:34
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Szentesi Zöldi László
Szentesi Zöldi László
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„Ha most kellene valami okosat mondani a leendő világbajnokról, annyit talán megkockáztathatunk, hogy három csapat emelkedik ki a mezőnyből: Argentína, Franciaország, Spanyolország. Ha nem közülük kerül ki a végső győztes, akkor meglepődhetünk.

Az én kedvencem Norvégia. Nem hittem volna, de beléjük szerettem. Ennyire dinamikus középpályát, masszív, de játszó csapatot mindig jó nézegetni. Haaland meg.... kevés minden jelző.”

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Nyitókép: Jewel SAMAD / AFP

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Összesen 7 komment

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iimre
2026. július 07. 13:45
"nemugatolmerkapol 2026. július 07. 11:41 Az én kedvencem Magyarország. Nem hittem volna, de nem szerettem ki belőle." Így jár, aki csak a címet olvassa el — meg az is, aki játssza a hülyét… ;)
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buktor-viktor
2026. július 07. 13:39
A Norvég Civil Alap ügye óta kedvelem őket.
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zakar zoltán béla
2026. július 07. 13:29
Igen-NORVÉGIA!!!!!!!!!!!!!!!
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zsanett-kúnrum
2026. július 07. 13:06
nórvégia meg a fudbball? hogyis e mondotta a kommentátor, hát haaland nem sok mindent tud kezdeni a labdával, de amit tud izomból benyomja, akár a belgák kiöregedett pufók csatára, a két védő lábát is gólra tette.
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0
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