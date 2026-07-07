„Ha most kellene valami okosat mondani a leendő világbajnokról, annyit talán megkockáztathatunk, hogy három csapat emelkedik ki a mezőnyből: Argentína, Franciaország, Spanyolország. Ha nem közülük kerül ki a végső győztes, akkor meglepődhetünk.

Az én kedvencem Norvégia. Nem hittem volna, de beléjük szerettem. Ennyire dinamikus középpályát, masszív, de játszó csapatot mindig jó nézegetni. Haaland meg.... kevés minden jelző.”