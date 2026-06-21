Öt meccs, öt győzelem – kijutott az Európa-bajnokságra a magyar válogatott

a válogatott kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra, amely sorozatban már a hetedik kontinenstorna lesz, amelyen részt vehet.

Az El elődöntője – amelynek párosítása a vasárnapi (mai) záró forduló után lesz ismert – jövő szombaton vagy vasárnap, illetve július 1-jén lesz, míg a szintén oda-visszavágós döntőt július 8-án és 11-én vagy 12-én rendezik. Jelenleg a svédek, a szlovénok és a szlovákok állnak még négy közé jutást érő pozícióban, és a papírforma alapján az várható, hogy ez a három válogatott meg is őrzi helyét.

A magyarok az El végjátéka után az idei Európa-bajnokságra készülnek majd: Németh Anették az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22. és 28. között.