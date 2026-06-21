Öt meccs, öt győzelem – kijutott az Európa-bajnokságra a magyar válogatott

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A magyar női röplabda-válogatott elődöntős az Európa-ligában, ami egyben azt is jelenti, hogy idén is kijutott az Európa-bajnokságra.
A magyar női röplabda-válogatott az utolsó mérkőzése eredményétől függetlenül elődöntőbe jutott az Európa-ligában, egyúttal biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon.
Alessandro Chiappini szövetségi kapitány tavaly ezüstérmes együttese – amely a portugálok, az északmacedónok, az észtek, a horvátok és a montenegróiak ellen is nyert – az utolsó, Koszovó elleni találkozója előtt 5/0-s győzelmi mutatóval áll, és az európai szövetség honlapjának beszámolója alapján akkor is elődöntőbe jut, ha 3:0-ra kikap.
A négy közé kerülés egyúttal azt is jelenti, hogy
a válogatott kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra, amely sorozatban már a hetedik kontinenstorna lesz, amelyen részt vehet.
Az El elődöntője – amelynek párosítása a vasárnapi (mai) záró forduló után lesz ismert – jövő szombaton vagy vasárnap, illetve július 1-jén lesz, míg a szintén oda-visszavágós döntőt július 8-án és 11-én vagy 12-én rendezik. Jelenleg a svédek, a szlovénok és a szlovákok állnak még négy közé jutást érő pozícióban, és a papírforma alapján az várható, hogy ez a három válogatott meg is őrzi helyét.
A magyarok az El végjátéka után az idei Európa-bajnokságra készülnek majd: Németh Anették az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22. és 28. között.
(MTI)
Nyitókép: Federata e Volejbollit e Kosovës