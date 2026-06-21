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női röplabda Eb magyar női röplabda-válogatott röplabda

Öt meccs, öt győzelem – kijutott az Európa-bajnokságra a magyar válogatott

2026. június 21. 16:54

A magyar női röplabda-válogatott elődöntős az Európa-ligában, ami egyben azt is jelenti, hogy idén is kijutott az Európa-bajnokságra.

2026. június 21. 16:54
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A magyar női röplabda-válogatott az utolsó mérkőzése eredményétől függetlenül elődöntőbe jutott az Európa-ligában, egyúttal biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon.

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány tavaly ezüstérmes együttese – amely a portugálok, az északmacedónok, az észtek, a horvátok és a montenegróiak ellen is nyert – az utolsó, Koszovó elleni találkozója előtt 5/0-s győzelmi mutatóval áll, és az európai szövetség honlapjának beszámolója alapján akkor is elődöntőbe jut, ha 3:0-ra kikap.

A négy közé kerülés egyúttal azt is jelenti, hogy 

a válogatott kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra, amely sorozatban már a hetedik kontinenstorna lesz, amelyen részt vehet.

Az El elődöntője – amelynek párosítása a vasárnapi (mai) záró forduló után lesz ismert – jövő szombaton vagy vasárnap, illetve július 1-jén lesz, míg a szintén oda-visszavágós döntőt július 8-án és 11-én vagy 12-én rendezik. Jelenleg a svédek, a szlovénok és a szlovákok állnak még négy közé jutást érő pozícióban, és a papírforma alapján az várható, hogy ez a három válogatott meg is őrzi helyét.

A magyarok az El végjátéka után az idei Európa-bajnokságra készülnek majd: Németh Anették az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22. és 28. között.

(MTI)

Nyitókép: Federata e Volejbollit e Kosovës

 

Összesen 4 komment

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elegemvan
2026. június 21. 17:25
Hajrá csajok!!! Csak így tovább!!
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0
0
anegy_
2026. június 21. 17:12
Szupeeeer! Minden mérkőzés zseniális volt. Gratula és köszönet!
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frankie-bunn
•••
2026. június 21. 17:11 Szerkesztve
<3
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0
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tapir32
2026. június 21. 17:07
Szép volt. Gratulálok! Hajrá!
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