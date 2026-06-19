Váratlan csoportrangadók késő este – itt a pénteki vb-program!

A Skócia–Marokkó találkozó már átcsúszik éjfélre, itt is a csoport pillanatnyilag első két helyezettje csap össze, miután a skótok legutóbb kiizzadták az egygólos kötelező győzelmet Haiti ellen, míg a tavalyi vb-4. Marokkó kezdésként idén is borsot tört az egyik nagyágyú, most éppenséggel brazilok orra alá – a selecao csak Vinícius Jr. találatával tudott pontot menteni az afrikaiak ellen. Brazília a várakozáson aluli nyitányt Haiti ellen igyekszik feledtetni, ezt már szombat hajnali fél 3-kor láthatja a magyar nagyérdemű.