Váratlan csoportrangadók késő este – itt a pénteki vb-program!

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Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Nagy reményekkel lép pályára a társházigazda és egy javítani szándékozó nagyágyú.
Pénteken magyar idő szerint csupán egyetlen mérkőzést rendeznek a foci vb 2026-os második csoportkörében, azt is este 21 órától. Ezen viszont a társházigazda, a vb-t hazai közönség előtt egy Paraguay felett aratott pazar 4–1-es diadallal kezdő Egyesült Államok fogadja a nyitásként a törököket nagy meglepetésre, kapott gól nélkül legyőző ausztrálokat, az összecsapás így váratlanul csoportrangadóvá lépett elő.
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Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
A Skócia–Marokkó találkozó már átcsúszik éjfélre, itt is a csoport pillanatnyilag első két helyezettje csap össze, miután a skótok legutóbb kiizzadták az egygólos kötelező győzelmet Haiti ellen, míg a tavalyi vb-4. Marokkó kezdésként idén is borsot tört az egyik nagyágyú, most éppenséggel brazilok orra alá – a selecao csak Vinícius Jr. találatával tudott pontot menteni az afrikaiak ellen. Brazília a várakozáson aluli nyitányt Haiti ellen igyekszik feledtetni, ezt már szombat hajnali fél 3-kor láthatja a magyar nagyérdemű.
FOCI VB 2026, A PÉNTEKI PROGRAM
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó, Foxborough (Tv: M4 Sport)
Szombat, 2.30: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT
Péntek, 21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: MTI/EPA/Chris Torres