Meglepetés a javából: Norvégia után nem várt helyen folytathatja a PSG egykori magyar világklasszisa

„Ezt már senki nem veszi el tőlem” – a magyar válogatott nagy visszatérője a Mandinernek
Már valóra vált a legnagyobb álma, most azonban kivárásra játszik.
Egyelőre biztosan nem tér haza Máthé Dominik. Az Elverumtól távozó magyar válogatott átlövő Észak-Macedóniában köthet ki egy ambiciózus projekt részeként.
Egy ideje már tudott volt, hogy Máthé Dominik az idény végén elhagyja a norvég Elverumot, az viszont még néhány nappal ezelőtt sem tűnt egyértelműnek, hol folytatja válogatott kézilabdaklasszisunk (még csak az sem, hazatér-e Magyarországra, vagy marad légióssorban). Noha a korábban két évet a francia kirakatcsapat PSG-nél is eltöltő világklasszis átlövő a Mandinernek adott szerdai interjújában már utalt rá, hogy „nem lenne szomorú akkor sem, ha végül külföldön kellene folytatnia a pályafutását”, csak a hétvégén kerültünk közelebb a megoldáshoz.
Már valóra vált a legnagyobb álma, most azonban kivárásra játszik.
az ambiciózus terveket szövögető HC Ohrid csapatánál.
A HP kiemeli, Máthéval együtt jelentős nemzetközi tapasztalat érkezik a festői Ohridi-tó partjára, hiszen a Balatonfüredről induló játékosnak a pályafutását megkeserítő súlyos sérülések ellenére négy Bajnokok Ligája- és két PSG-szezon van a háta mögött, a nemzetközi színtéren összesen 240 gólt szerzett, a magyar válogatottban pedig anno 19 évesen mutatkozott be generációja egyik legnagyobb ígéreteként.
Az Ohrid jelenleg az észak-macedón Szuperliga felsőházának harmadik helyén áll, ha sikerülne magát kvalifikálnia az európai porondra, úgy Máthé Dominik érkezése minőségi és tapasztalati oldalon egyaránt óriási erősítést jelentene.
Az Elverum ezzel rövid időn belül mindkét magyarját elveszíti, hiszen Máthé után nemrég az irányító Lukács Péter is bejelentette, az idény végén elhagyja a norvég együttest, méghozzá a Pick-Szeged kedvéért.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
