Genk–FTC: Varga Barnabásról és a szurkolói balhékról kérdezték a belga újságírót – meglepő választ kaptak

Genk–FTC: 17 éves csodatini, dél-koreai hős – ők várnak a Fradira az Európa-ligában
A belga csapat egy botrányos körülmények között nyert rangadóval hangolt az európai kupamérkőzésre.
Este kilenckor rendezik a Genk–Ferencváros mérkőzést az Európa-ligában. A mérkőzés előtt egy belga szakíró Varga Barnabásról is beszélt.
A Ferencvárosi TC csütörtök este lejátssza első idegenbeli mérkőzését a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A meccs előtt a Het Laatste Nieuws szakírója, Bob Faesen beszélt a csakfoci.hu-nak a limburgi gárda jelenlegi helyzetéről, de Varga Barnabás is szóba került.
Ahogyan a felvezetőnkben is írtuk, a Genk legutóbb derbit játszott a bajnokságban, és botrányos körülmények között fordított.
Ezt is ajánljuk a témában
A belga csapat egy botrányos körülmények között nyert rangadóval hangolt az európai kupamérkőzésre.
„Jó eredmény született, de a Genknek szerencséje volt ezen a meccsen. Az első órában sehol sem volt, aztán a Sint-Truiden kapott egy piros lapot, és a gólját, ami kettő–nullára alakította volna az eredményt, tévesen érvénytelenítették. Nehéz időszakon van túl a csapat, így örül a három pontnak. Tudják, hogy jobban kell teljesíteniük, de most a lényeg a pontok megszerzése volt” – mondta a Csakfocinak a flamand napilap, a Het Laatste Nieuws Genk-szakértője, a limburgi gárdával kiemelten foglalkozó és a csapatot jól ismerő Bob Faesen.
A csütörtöki Európa-liga-találkozót így látja:
A Genk valószínűleg a három pontot célozza meg, ezt kell tennie. Ugyanakkor két évvel ezelőtt a Ferencváros már bizonyította, hogy nem lesz könnyű dolga ellene. Mindenesetre a Genk számára, ha nem nyer, az rossz eredménynek számít majd.”
A belga együttes eléggé megváltozott az utóbbi két évben, több jó játékosa is távozott, és Thorsten Fink személyében egy olyan vezetőedzője lett, aki nagyon támadó focit játszat, ami szórakoztató, de védekezésben sebezhetővé teszi a csapatot.
„Ők az egyetlen csapat a belga ligában, amely kilenc találkozón eddig még nem tudott kapott gól nélküli meccset lehozni. Az új sztárok, Zakaria el-Ouahdi, az előrejátékban is erős jobbhátvéd, és O Hjon Gju, a dél-koreai csatár, akinek a rekordtranszfere Stuttgartba az átigazolási határidő napján meghiúsult.”
A Genk hétvégi derbijét a szurkolók pályára dobott füstbombái és tűzijátékai miatt 15 percre félbe kellett szakítani.
„A vasárnapi derbin néhány szurkoló komoly zavart okozott tűzijátékkal és hasonlókkal. A következő idegenbeli meccsre a Sint-Truiden ellen úgy döntöttek, hogy nem visznek el szurkolókat. Tehát ez biztosan téma Belgiumban. Nem számítok újabb incidensekre, de sosem lehet tudni. Nagy csapás lenne a klubnak mindenesetre egy újabb büntetés.”
Varga Barnabás nagyszerű formának örvend, a Fradiban és a magyar válogatottban is szerzi a gólokat.
Szerintem tisztelik őt és a statisztikáit, de Belgiumban nem számít igazán ismert névnek”
– árulta el a szakíró.
A mérkőzés – amelyet az M4 Sport közvetít – 21 órakor kezdődik. A Genk otthonának számító Cegeka Arénába mintegy tizennégyezer szurkolót várnak, ami alulmúlja az idénybéli bajnoki átlagnézőszámot – írja a Nemzeti Sport.
„A Fradi elleni két évvel ezelőtti belgiumi összecsapáson 10 579 volt a nézőszám az Európa-konferencialigában, míg a Lech Poznan elleni augusztusi Európa-liga-rájátszásos meccsen nem érte el a tizenháromezret – úgy fest, a helyieket jobban megmozgatja a hazai bajnokság, mint a nemzetközi kupacsaták” – olvasható.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA