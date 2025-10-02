Genk–FTC: Varga Barnabásról és a szurkolói balhékról kérdezték a belga újságírót – meglepő választ kaptak

A csütörtöki Európa-liga-találkozót így látja:

A Genk valószínűleg a három pontot célozza meg, ezt kell tennie. Ugyanakkor két évvel ezelőtt a Ferencváros már bizonyította, hogy nem lesz könnyű dolga ellene. Mindenesetre a Genk számára, ha nem nyer, az rossz eredménynek számít majd.”

A belga együttes eléggé megváltozott az utóbbi két évben, több jó játékosa is távozott, és Thorsten Fink személyében egy olyan vezetőedzője lett, aki nagyon támadó focit játszat, ami szórakoztató, de védekezésben sebezhetővé teszi a csapatot.

„Ők az egyetlen csapat a belga ligában, amely kilenc találkozón eddig még nem tudott kapott gól nélküli meccset lehozni. Az új sztárok, Zakaria el-Ouahdi, az előrejátékban is erős jobbhátvéd, és O Hjon Gju, a dél-koreai csatár, akinek a rekordtranszfere Stuttgartba az átigazolási határidő napján meghiúsult.”

A Genk hétvégi derbijét a szurkolók pályára dobott füstbombái és tűzijátékai miatt 15 percre félbe kellett szakítani.