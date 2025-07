Komoly a készültség Kolozsváron: így készülnek a magyar szurkolókra

A tárcavezető arról számolt be, hogy a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójának visszavágójára nagy szurkolói gárda kíséri el Paks csapatát. Kiemelte, hogy a hazai drukkerek szokás szerint számíthatnak a magyar konzulok segítségére, akik már a határállomáson várni fogják a különbuszaikat, majd el is kísérik őket a helyszínre, illetve a stadionban is hárman fognak szolgálatot teljesíteni.

„Ha bárkinek bármilyen problémája vagy ügyes-bajos ügye merül fel, ne adj' Isten bajba kerül, akkor bármelyik konzulunk segítségét tudja kérni a helyszínen” – idézte a külügyi tárca közleménye a minisztert. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint emellett ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt lehet hívni baj esetén már reggel hat órától: +40 767 773 755. „Természetesen a hazatérő szurkolóknak a határállomáson Magyarországra történő visszaérkezéskor is segítséget nyújtunk” – tette hozzá a miniszter.

(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt