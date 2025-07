Elképesztő futballsztori: miután csodát tett a feröeri kiscsapat, a finnek csaknem hatvan lövéssel válaszoltak

Mint írtuk, a Runavík keretének összértéke 1,87 millió euró, tehát kevesebbet ér, mint a Ferencváros magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes (kétmillió). Noha a fogadóirodák szerint a feröeri gárda első mérkőzésen aratott győzelme nem számított nagy meglepetésnek, az, hogy ezt 4–0-val tette meg, már a csodakategória tartozik. Meg kell azonban említeni, hogy a finnek a 23. perctől kezdve emberhátrányban játszottak, és ezután kaptak további három gólt.

A Runavík tehát négygólos előnyből várhatta az idegenbeli visszavágót. Ekkora hátránynál az ellenfélnek lényegében csak akkor van reális esélye a párharc megfordítására, ha emberelőnybe kerül. Ezzel tisztában voltak a vendégek is, mégis a visszavágó 15. percében egy piros lappal megfogyatkoztak.

A finn együttes három perccel később előnybe is került, a rendes játékidő hosszabbításában – az Újpestnél is megforduló Jorgosz Anculasz révén – pedig a negyedik találatát is megszerezve kétszer 15 perces hosszabbításra mentett. Ott aztán rögtön az ötödiket is berámolta, amivel eldöntötte a továbbjutást.

A Helsinkinek a 120 perc alatt – az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos oldala szerint – a sorozatot tekintve rekordot jelentő 57 kísérlete volt (az eredmenyek.com szerint a 60-at is elérte), ezek közül 18 találta el a kaput, valamint 20 szögletet is elvégezhetett. A vendégeknek összesen 24 blokkolásuk volt.

A mérkőzésen bombagól és potyagól is volt. Mutatjuk!

Fotó: hjk.fi