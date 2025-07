A lábai előtt hever a fél Premier League, még Szoboszlainak is szívességet tehet a magyar művésznő

Az Index interjút készített egy Angliában élő magyar művésszel, Noel Szilvivel, aki a MurWalls street art munkacsoport egyik alapítója, és nyolc-tíz Premier League-focicsapattal dolgozik együtt.

„A művészet mindig jelen volt az életemben” – mondta az Indexnek Noel Szilvi – művésznevén Szylk Wane –, aki Szegeden egy művészeti szakközépiskolában végzett, majd média–rajz szakon diplomázott a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Édesapja, Noel József válogatott kézilabdázó volt.

Noel Szilvi és Virgil van Dijk (Fotó: instagram.com/szylkwane)

A művésznő már húsz éve él Angliában, egyedül neveli két gyermekét. Tanári diplomájával kezdetben takarítóként, felszolgálóként és boltvezetőként dolgozott, majd végül három barátjával együtt megalakítottak egy street art munkacsoportot, a MurWallst – írja az Index.

„Itt a graffiti szakmának számít, és a lakosság meg is becsüli – árulta el. – Otthon nem tudsz elmenni egy nyílt vagy kijelölt területre, ahol szabadon lehet graffitizni, illetve a falfestést gyakorolni. Angliában azonban nem kell állandóan a vállam mögött azt néznem, hogy jönnek-e a rendőrök, vagy feljelent-e valaki.”

A 20-25 fős csapatban mindenkinek megvan a feladata: van, aki a kapcsolatépítésben és a kommunikációban jó, van, aki a tervezésben és az ötletelésben, és vannak, akik a kivitelezésben remekelnek.

Minden úgy kezdődött, hogy a West Ham United futballcsapatának egyik embere felfigyelt a művészcsoport képeire, majd a klub szerződést ajánlott.

Szylk Wane munkacsoportja jelenleg nyolc-tíz Premier League-csapattal dolgozik együtt folyamatosan.

Elmondása szerint egy-egy projekt a fal nagyságától és a festmény részletességétől is függ:

ötezer fonttól (2,3 millió forint) 35-40 ezer fontig (16,3-18,6 millió forint) kérnek el egy-egy graffitiért, amivel általában négy-öt, de előfordult már, hogy tíz napig is dolgoztak.

A cikk megjegyzi: megrendelőik többnyire sportklubok, önkormányzatok és különböző vendéglátóhelyek. Irodájuk Liverpoolban működik, és – az angol sportkörökben jártas – Mark Silver a cég vezérigazgatója. Eddig Virgil van Dijkről, Sir Elton Johnról és Taylor Swiftről is festettek már képet.

Remélem, hamarosan Szoboszlai Dominikról is készíthetünk egy ház nagyságú graffitit valahol Liverpoolban”

– tette hozzá a 46 éves street art művész.

Azt is megtudtuk, hogy az angol pubok is rendszeresen adnak munkát nekik. Ed Sheeran angol énekes családjának is van egy pubja, és ők is rendszeresen foglalkoztatják őket és csapatát, így többször előfordult, hogy együtt sörözött Ed Sheerannel az unokatestvére valamelyik kocsmájában.



„A graffiti egy nagyon nehéz, fizikailag megerőltető munka. Ha már nem bírom szusszal, áttérek teljesen a digitális tervezésre, mert ezt otthonról vagy akár Magyarországról is el tudom végezni – árulta el, és hozzátette, hogy a művészettel soha nem fog felhagyni. – Nem szabad az álmainkat feladni! Bárki bármit is mond, vidd véghez a terveidet, mert kevesen fognak csak melléd állni, amikor megbotlasz vagy elbizonytalanodsz.”

Fotó: instagram.com/szoboszlaidominik