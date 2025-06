Szenzációs igazolás a láthatáron: majdnem kiesett az NB I-ből, most mégis a LaLigába szerződhet

A helyi hírportál, a HAON értesülései szerint Dominguesnek egyenesen a LaLigából akad – egyelőre meg nem nevezett – kérője, de az nem kérdés, bármelyik csapatról is legyen szó, ha az üzlet végül tényleg összejön, az nem kis szenzációt jelentene azok után, hogy a francia középpályás néhány héttel korábban még az NB I-es bennmaradásért küzdött.

Hogy a klubvezetés nem tudja megtartani legjobbját, szinte biztos, s minekutána 2026-ban amúgy is lejárna a szerződése, minden bizonnyal most szeretnék pénzzé tenni a Transfermarkt szerint 700 ezer eurót érő játékost. Ebből a pénzből azért lehetne igazolni, és kellene is, különben megint gondjaik lesznek a hajdúságiaknak. A szurkolóik már így is roppant pesszimisták, a klub közösségi oldaláról szemezgetett hozzászólások legalábbis finoman szólva sem bizakodóak:

„Rajtunk kívül gyakorlatilag minden NB I-es csapat igazolt már játékosokat, nálunk pedig csak a keret egyharmadának elengedése történt... Megint az utolsó órákban tervezünk tűzoltó igazolásokat hozni, hogy aztán ősszel megint vergődjön az össze nem szokott csapat?”

„Úgy teszel, mintha nem ez menne évek óta nálunk! Már mindenki régen elkezdett igazolgatni, mi meg a végén a megmaradtakból válogatunk és szezon kezdésre beesik, alapozás nélkül!”

Esetleg tévedésből a kispályás bajnokságba adták le a nevezést?! Mivel 10 játékost elengedtek, viszont eddig senkit nem igazoltak...”

„Majd azt mondják, a karcsúsítás volt az erősítés.”

A hitehegyott debreceni szurkolók most leginkább a tulajdonosi struktúrában zajló változásokban, s a klubban részesedést szerző Five Eleven Capitalben bízhatnak, hogy az új brigád valahogyan sínre teszi majd a kisiklás felé robogó lokomotívot...

(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)