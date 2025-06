Hatalmas hibát követtek el Dániában: sokkot kapott az elnök, amikor kiderült, rossz csapat jött Budapestre

„Mi is sokkos állapotban voltunk. Úgy érezzük, mintha átvertek volna minket, és ez minden érintett számára nagyon ciki – szólalt fel a játékosok nevében Stine Skogrand, az Ikast csapatkapitánya. – Ciki azoknak, akik hibáztak, ciki nekünk, akiket megfosztottak a Bajnokok Ligája-indulástól, és ciki az Odensének is, amelynek egy sikeres hétvége után ezzel kell most szembesülnie.”

Az Ikastnak – amely egyébként a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában döntős volt a mögöttünk hagyott idényben – csak az jelenthet vigaszt, hogy a következő idényre már valóban megigényelheti a BL-szabadkártyát, mert a bajnokság két döntőse, az Odense és az Esbjerg mögött a harmadik helyen végzett az alapszakaszban.

