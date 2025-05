Világsztárok Budapesten – erre a hírre mindenki felkapja a fejét

Minden idők egyik legjobb jégkorongosa, Sidney Crosby csatlakozik a pénteken kezdődő világbajnokságra utazó kanadai válogatotthoz. Arról még nincs hír, hogy a magyarok elleni keddi, budapesti felkészülési mérkőzésen pályára lép-e, ugyanakkor a kanadai szövetség akkreditációt kért számára az MVM Dome-ba – számolt be róla az MTI.

A kanadai szövetség (HC) magyar idő szerint hétfőn hajnalban jelentette be, hogy a 37 éves világsztár ott lesz a vb-n. A magyar szövetség reggel közölte, hogy a HC már átküldte Crosby fotóját az MVM Dome-os akkreditációhoz. Ezek alapján a sztárral is fotózkodhatnak majd a magyar szurkolók kedden 16.15-től, amikor is a vendégválogatott játékosai két részletben bevonulnak az arénába a parkolóból. A magyar csapat tervezett érkezése 16.30.

Crosby korszakos egyéniség. Kétszer nyert olimpiát (2010, 2014), és a 2010-es vancouveri döntőben éppen ő ütötte az aranyérmet jelentő gólt hosszabbításban.

Háromszoros Stanley-kupa-győztes (2009, 2016, 2017) a Pittsburgh Penguinsszel, nyert 2015-ben világbajnoki címet, így tagja az úgynevezett Tripla Arany Klubnak is, és az egyetlen, aki csapatkapitányként lett olimpiai és világ-, valamint NHL-bajnok. Ezeken kívül világkupagyőztes (2016) és junior világbajnok (2005).

Crosby 2006 és 2015 után harmadszor szerepel majd vb-n, és kilencedik alkalommal játszik nagy nemzetközi viadalon hazája színeiben. Legutóbb februárban az NHL-szervezésű Négy Nemzet Tornán vezette sikerrel Kanadát.

A legutóbbi szezonja volt a huszadik a Pittsburgh-gel, 80 mérkőzésen 33 gólt ütött és adott 58 gólpasszt. A 91 pontja legjobb volt csapaton belül. Miután mind a húsz idényében elérte a meccsenkénti egypontos átlagot, ezzel egyedül lett ligarekorder, megelőzve a legendás Wayne Gretzkyt.

A 2005-ös amatőrválasztás (draft) első helyezettje az NHL alapszakaszában 1352 mérkőzésen 1687 pontot (625 gól, 1062 gólpassz), rájátszásban pedig 180 találkozón 201 pontot (71, 130) gyűjtött. Kétszeres gól- és kétszeres pontkirály, a klubvezetők kétszer, a játékosok háromszor választották a szezon legértékesebbjének (MVP), a rájátszásban kétszer volt MVP, és tízszer szavazták be az All Star-gálára (háromszor sérülés miatt nem játszhatott).