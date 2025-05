Világraszóló botrány lett egy spanyol kifejezésből – oda a pártatlanság

Ahogy arról a Mandineren is olvashattak: az FC Barcelona házigazdaként 4–3-ra legyőzte a címvédő Real Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, ezzel karnyújtásnyira került a bajnoki cím visszahódításától.

A siker ellenére a katalán szurkolók korrupciót kiáltottak, miután sokak állítása szerint az első Real-gól előtt lesállás történt, míg a hajrában nem kapott meg kezezés miatt egy büntetőt a Barca. A drukkerek régóta hangoztatják, hogy általában a „királyi gárda” javára tévednek a bírók – ennek pedig most újabb bizonyítékát látták, hallották.

Történt ugyanis, hogy az el Clásico után kiszivárgott (?) a játékvezető és a videóbírók közötti párbeszéd, és egy olyan mondat is elhangzott, amely hatalmas felháborodást keltett világszerte. Az ominózus dialógusra a 96. percben szerzett Fermín López-találat miatt került sor. Az ugyanis már a televíziós lassítások során is látszódott, hogy Fermín agilis labdaszerzésénél a kezét is érintette a játékszer, így a gólt Manuel Fernández Fernández játékvezető a videózást követően visszavonta a Barcelonától. A baj „csak” az volt, hogy a VAR-szobából közben valaki megjegyzést fűzött az esethez.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a következőképpen zajlott a kommunikáció a felek között:

Martínez Munuera (VAR):

Figyelj, Alex (Hernández Hernández játékvezető – a szerk.), kiszúrtunk egy kezezést. Nézd meg te is, kérlek! Magasan van a keze, szerencsére! Igen, igen, teljesen!”

Hernández Hernández: „Látom, tökéletes. Pörgesd tovább a felvételt! Igen, beleér kézzel, aztán elpattan a labda. Adj egy nagyobb látószöget, hogy lássam az egész akciót, mi lesz a vége. Igen, tökéletes, a kéz egyértelműen fenn van. Érvénytelenítem a gólt!”

A Magyar Nemzet cikke megjegyzi, hogy

mindenkinek a „szerencsére” („menos mal”)-kifejezés ütötte meg a fülét, amely a háttérből hangzott el, miután azt sugallja, a VAR-szoba megkönnyebbült, hogy nem kellett megadniuk a Barca gólját.

A teljes igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy az ominózus „menos malt” nem a VAR-játékvezető, hanem valamelyik segédje mondta. Még ha elszólásról is van szó, nehéz magyarázatot találni rá...

Az már csak olaj a tűzre, hogy nem sokkal korábban, a 80. percben egy másik, szintén sokat vitatott kezezés történt a Real tizenhatosán belül: Ferrán Torres lövése Aurélien Tchouaméni karjáról pattant tovább. A VAR-szoba ekkor is visszanézte az esetet, de végül nem ítéltek büntetőt.