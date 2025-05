Micsoda előzés! Verstappen az első kanyarban az élre állt és győzött Imolában

A 27 éves holland pilóta elsősorban a rajt utáni remek előzési manőverének köszönheti a sikerét, amely az idei második és pályafutása 65. futamgyőzelme. Ráadásul ez volt a Red Bull istálló történetének 400. F1-es versenye – számolt be róla az MTI.

A címvédő mögött Lando Norris, a McLaren brit versenyzője ért célba másodikként, míg harmadikként csapattársa, a világbajnoki pontversenyt változatlanul vezető ausztrál Oscar Piastri.

A rajtnál Verstappen elrugaszkodása nem volt tökéletes, ugyanakkor a címvédő az első kanyarnál nagyon késői féktávot vett, majd egy bátor és agresszív, de remekül kivitelezett manőverrel a külső íven megelőzte a pole pozícióból startoló Piastrit.

A McLaren ausztrál versenyzője annyiban „segített” Verstappennek, hogy túl hamar kezdett el fékezni a kanyar előtt, így a riválisnak lehetősége nyílt bemenni mellé.

A 10. körben Verstappen, Piastri, George Russell (Mercedes), Norris volt az első négy sorrendje, s úgy tűnt, hogy a csata legfeljebb a harmadik helyért alakulhat ki. Ez be is bizonyosodott, Norris néhány kör múlva komoly küzdelemben lehagyta Russellt, akit ezután azonnal a boxba hívott kerékcserére a Mercedes. Két körrel később Piastri is friss abroncsokat kapott, de a jobb első gumit kicsit lassabban tudták lecserélni, így az ausztrál versenyző néhány másodpercet veszített.

Miközben a következő körök során Piastri próbált egyre előrébb jönni, a 29. körben Norrist is a boxba hívta a McLaren, ezután viszont azonnal virtuális biztonsági autós fázist rendelt el a versenybíróság a pálya mellett leállt egyik Haas mentésének idejére. Ekkor minden pilóta, aki még nem cserélt kereket, a boxba hajtott.

A kerékcserék után Verstappen magabiztosan vezetett, mögötte Norris száguldott másodikként, Alexander Albon (Williams) pedig harmadikként, Piastrinak ugyanis ismét új abroncsokat tettek az autójára, de ez a csere sem volt tökéletes, ezúttal a bal hátsó keréknél akadtak gondjai a szerelőknek.

A 40. körre Piastrinak sikerült lehagynia Albont, így feljött harmadiknak, miközben ekkorra a 11. és 12. helyről rajtoló Ferrarik is jelentős mértékben felzárkóztak, Lewis Hamilton ötödik, Charles Leclerc hatodik volt.

A 47. körben a hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a fűre húzódott műszaki hiba miatt, ezért a pályára hajtott a biztonsági autó. Ennek nyomán majdnem a mezőny összes tagja a boxba hajtott kerékcserére, Piastri azonban a pályán maradt, így második lett Verstappen mögött, harmadikként Norris következett, majd Leclerc, Albon, Russell, Hamilton volt a további sorrend.

Az újraindításra az 53. kör végén került sor, így tízkörös hajrá következett, amelynek során Verstappen nagyon magabiztosan őrizte meg az első helyet, Norris viszont megelőzte csapattársát és feljött másodiknak, a mezőnyben ekkor leggyorsabb Hamilton három előzés után Piastrit már nem tudta utolérni, így meg kellett elégednie a negyedik pozícióval.

Az Emilia Romagna Nagydíj három napjának eseményeit összesen 242 ezer néző látta a helyszínen, ami rekord az imolai pálya történetében.

A világbajnoki idény a jövő hétvégén Monte-Carlóban, a Monacói Nagydíjjal folytatódik.

