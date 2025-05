Hihetetlen, de igaz: az angol bajnokság 15. és 16. helyezettje európai kupadöntőt vív egymással!

Csütörtök este egy lépéssel közelebb kerültek céljukhoz: az EL-elődöntők első meccsein aratott sima sikerek után a visszavágót is meg tudta nyerni mindkét angol együttes. A Spurs a norvég kiscsapat, a bravúros meneteléssel négy közé jutó Bodö/Glimtet verte 2–0-ra az első meccs 3–1-es sikere után, míg a United kései találatokkal 4–1-es győzelmet aratott, így végül a Tottenhamnél is nagyobb különbséggel, 7–1-es összesítéssel jutott be végül a fináléba. A komoly téttel bíró angol házidöntőt május 21-én, szerdán este 9-kor rendezik Bilbaóban, mindkét csalódott együttes sokat kritizált mestere, Ange Postecoglou és Rúben Amorim is első trófeáját nyerheti aktuális klubja élén.

A londoni Ange Postecoglou és a manchesteri Rúben Amorim közül vajon melyikük örülhet majd a végén? (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

(Nyitókép: Oli Scarff/AFP)