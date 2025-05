Elképesztő gólt kapott a Honvéd, amely elbukta a Juventus elleni döntőt (VIDEÓ)

Fotó: puskasakademia.hu

Az első harminc perc nagy olasz fölényt hozott, Liciczay Zsombornak több nagy védést is be kellett mutatnia. A Honvéd nem is tudott kapura lőni, viszont kihúzta 0–0-val.

A második játékrész harmadik percében aztán már megrezdült a kispestiek hálója: Liciczay hosszú kidobását Benit Borasio leleste és egyből visszaemelte a kapuba (1–0).



Ezt követően felpörögtek az események: pár perccel később Nyers Ádám kiharcolt egy tizenegyest, majd ő is állt a labda mögé, de a büntetőt kivédte Raffaele Huli.



Nem telt el sok idő, és a torinóiak is tizenegyest kaptak, Alex Amadio viszont könyörtelen volt (2–0).

A folytatásban újabb gól már nem esett, így a Juventus utánpótláscsapata (második nekifutásra) először hódította el a trófeát.

A döntő után Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Akadémia alapítója az M4 Sportnak értékelte a 17. Puskás-Suzuki-kupát.

A Honvéd megmentette a magyarok becsületét”

– fogalmazott.

„Nagyon szép eredmény, gratulálok a Honvédnak” – tette hozzá. A torna kapcsán elmondta, ez minden évben egy mérési pont, hogy hol tartanak a magyar akadémiák. Szóba került a Magyar Labdarúgó-szövetség azon törekvése is, miszerint a jövőben az NB I-ben átlagosan öt magyar játékosnak kell a pályán lennie minden meccsen. A miniszterelnök üdvözölte ezt, és úgy fogalmazott: „Épp ideje volt már ennek.”

Fotó: Budapest Honvéd FC/Facebook