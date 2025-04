Slot merész húzása Szoboszlaira is hatással lehet

A mérkőzés után Andy Robertson és Arne Slot is dicsérte Jonest, utóbbi elmondta: már az idény elején terveztek ezzel a szerepkörrel. A 24 éves játékos sokoldalúsága – játszott már szélsőként, tízesként, hatosként és nyolcasként is – újabb opciót jelenthet a stáb számára. A jövő kérdése, hogy Alexander-Arnold várható távozása után a klub igazol-e új jobbhátvédet, vagy a sérülékeny Bradley mellett valóban Jones is állandó megoldás lehet. (A Transfermarkt adatai szerint Bradley eddig 47 mérkőzést hagyott ki sérülés miatt az elmúlt két idényben.)

A döntés Szoboszlai Dominik szempontjából is fontos lehet: ha a holland vezetőedző Jones-ra végleg jobbhátvédként számítana, az akár még több játékpercet és ennél is nagyobb szerepet jelenthet a magyar középpályás számára – Slot bizalmának újabb jeleként. Azonban a Daily Mail figyelmeztetett:

„Egy jó meccs jobbhátvédként még nem jelenti azt, hogy Jones lehet a megoldás, ha Alexander-Arnold a nyáron távozna – Conor Bradley-nek is lenne ehhez egy-két szava –, de mindenképpen biztató teljesítmény volt, és egy újabb lehetőség, amit Slot a jövőben figyelembe vehet.”