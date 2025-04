Ez lenne Kapás Boglárka nagy álma – korábbi úszóklasszisunk a jövőjéről beszélt

A jövőjével kapcsolatban így fogalmazott:

„Pszichológiát tanultam az ELTE-n, de még nem fejeztem be. Lehet, hogy befogom, de még ezt nem döntöttem el, mivel nem tudom, látom-e még magam sportpszichológusként. A téma továbbra is nagyon érdekel és el tudom képzelni, hogy egyszer az leszek, de most még nem tudom, érdekel-e annyira, hogy visszaüljek az iskolapadba” – mondta.

Tizennégy éves korom óta járok sportpszichológushoz, amit nagyon fontosnak és nagyon jó dolognak tartok. Ez egy jó irány lenne, de most azt érzem, egy picit jobban érdekel, hogy gyerekeket tanítsak úszni. Nagy álmom, hogy egyszer ezt megvalósítsam, akár egy úszóiskola keretein belül. De még nem döntöttem el, úgy vagyok vele, hogy pár hónapig még szeretnék időt hagyni magamnak. Most még várok.”

A családtervezés kapcsán úgy fogalmazott, aktív pályafutása alatt még nem akartak belevágni párjával, Telegdy Ádámmal, de már ennek nincs akadálya.

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA