50 percig vezetett a Szeged, mégis kikapott a BL-címvédő Barcától

A két csapat igen jól ismeri egymást, csak az idei kiírás csoportkörében mérkőztek meg kétszer, Barcelonában egygólos hazai győzelem, Szegeden döntetlen született – szóval nem volt nagy különbség a két a csapat között, még ha ezek az eredmények most a magyarok kiesését is jelentenék.

A Tisza-parti alakulat legutóbb 2019-ben tudta legyőzni a Barcát, tette mindezt még a régi csarnokban, azon a találkozón a mostani keretből Bodó Richárd (3 gól), Bánhidi Bence (5), Mario Sostaric és Mikler Roland is pályára lépett.

Mindez már persze a múlt, címvédőként egyértelműen a Barca a párharc esélyese, de a Pick Arénába nem győzni járnak a csapatok:

a jegyek már napokkal korábban elfogytak, vagyis teltház, 8 ezer őrjöngő szurkoló, és egy majdnem teljes arénás, fantasztikus élőkép fogadta a játékosokat.

Libabőrös hangulatban kezdődött tehát katalán góllal a találkozó, amire Sebastian Frimmel válaszolt, majd még két gólváltás után Sostaric hetesből megszerezte a harmadik gólját is, amivel a 7. percben előnybe került a Szeged, 4–3.

Közben a kupadöntő hőse, Tobias Thulin elkapta a fonalat, az első 6 kapura tartó vendég lövésből 3-at is megfogott, így nem jött össze a Barca egyenlítése – persze nem bánta ezt Szegeden senki, harsogta is a hazai tábor, hogy „Thulin, Thulin!”.

Idővel természetesen azért megtalálták a rést a kapuba, így 5–5-öt mutatott az eredményjelző, amikor a korábbi szegedi, leendő veszprémi brazil, Thiagus Petrus kétperces büntetést kapott – sajnos ezt a vendégek „használták ki” nyomban, és a 13. percben újra átvették a vezetést.

Sostaric válaszolt (4 gólnál járt már…), aztán hosszú percekre „befagyott” a 6–6-os állás (mert például „Thulin, Thulin!”). Sajnos a frissen beállt Bodó Richárd kiállítása törte meg a jeget, a világ egyik legjobb játékosa, Dika Mem már negyedszer volt eredményes, de jött Lazar Kukics válasza is, 7–7!

Aztán Thulin újabb hatalmas védése után (14/7, elképesztő!) Frimmel volt eredményes a szélről, és az utolsó 10 percre fordulva ismét vezetett a Szeged, 8–7.

Nem sokkal később már kétgólos előnyért támadhatott a Szeged: ehelyett labdaszerzés után Thiagus Petrus fordult le, és harcolt ki hetest. De vajon mi történt? Bizony, Thulin megfogta Aleix Gómez büntetőjét! A Pick Aréna fölrobbant, a lelátó tombolt.

Egy perc múlva viszont már tényleg megőrült mind a 8 ezer ember, amikor Thulin már-már földönkívüli magasságokban járt, és újra hárította Gómez hetesét!

Ezt csak az tudta fokozni, amikor Sotaric bevágta a saját büntetőjét, ezzel pedig először vezetett kettővel a Szeged, 10–8!

A Barca ezen egyet tudott még hozni, így 10–9-es szegedi előnnyel mentek pihenőre a csapatok – Sostaric 5 góllal, Thulin pedig 47 százalékos védési mutatóval.

A második félidő elején Imanol Garciandia is feliratkozott a góllövők közé, ráadásul gyorsan megdobta a másodikat is egy újabb Thulin hetesvédés után (ez volt neki a harmadik!), így öt perc elteltével háromgólosra nőtt a hazai előny, 13–10.

Persze nem adja olyan olcsón a bőrét a BL-győztes Barca, vissza is kapaszkodott egy gólra, aztán Frimmelnek sikerült nagy nehezen átpréselnie a labdát a vendég kapuson. Mégis összejött az az egyenlítés Frade révén (4-nél járt már ő is), így 16–16-nál kezdődhetet minden elölről.

Az első gól továbbra is mindig a Szegedé volt, a Barca nem tudott támadni a vezetésért – ehhez azért kellett egy kis szerencse is, amikor Sostaric kimaradt büntetője után éppen hozzá pattant a labda, az ismétlést pedig már nem hibázta el. Ahogy Thulin is védte lábbal a jobb alsó felé tartó lövést, a másik oldalon pedig Sostaric újabb hetest dobhatott – ezúttal be, így a hazaiak megint kettővel mentek, a szélső pedig már 8 gólnál járt.

Aztán Bánhidi Bence is megdobta beállóból saját maga első gólját, így 20–17-re vezetett a hazai csapat az utolsó negyed óra előtt!

Ahogy azért azt sejteni lehetett, ezzel még nem ért véget, főleg, hogy Emil Nielsen is elkapta a kapuban a fonalat, így sorra maradtak ki a szegedi lehetőségek, amiket a Barca ezúttal büntett is, így megint támadhatott az egyenlítésért – Dika Mem nem is hibázott, a 8. góljával egállal fordultunk az utolsó 10 percre, 21–21.

Sajnos Jonathan Carlsbogard lőtte az első, így hosszú idő után ismét a katalánok kerültek előnybe, majd Kukics egyenlítésére Frade tudott válaszolni, és egy hetessel a mérkőzésen először kettővel vezetett a Barca, 22–24.

Az utolsó 5 percre fordulva ráadásul Dika Mem megint betalált, három lett közte, elúszni látszott a meccs.

Teljesen összeesett a végére a Szeged, nem sikerült csökkenteni a különbséget (sőt 4 is volt közte), így 27–24-es vereséggel utazhatnak a kékek a visszavágóra.

Veszve még semmi nincs, de az biztos, hogy borzasztóan nehéz lesz háromgólos hátrányból Barcelonában kiharcolni a final fourba jutást.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

OTP Bank-Pick Szeged–Barca (spanyol) 24–27 (10–9)

Fotó: MTI/Ujvári Sándor