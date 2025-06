„Már behűtötték a pezsgőket, de elrontottuk a partit” – odaszúrt a Veszprémnek a bajnoki döntő szegedi hőse

„Nem vagyok már huszonhat éves, nem tudok ennyit beszélni” – kiabált félig tréfásan, félig komolyan Mikler Roland az OTP Bank-Pick Szeged–ONE Veszprém férfi kézilabda NB I döntőjének második felvonása után, amikor nagyjából a nyolcadik újságíró szeretetett volna vele interjút készíteni.

Nekünk mondjuk nem tűnt fel, hogy a szegedi kapus 40 éves korára már nem tudna úgy beszélni, mint másfél évtizeddel korábban (lehet azért is, mert mi kerültünk sorra először), de az biztos: a pályán mutatott teljesítménye mit sem kopott. Összesen 11 védést mutatott be Mikler, köztük 3 hetest is megfogott – komoly része volt tehát abban, hogy a Szeged 32–28-ra nyert és ezzel döntő mérkőzésre mentette a bajnoki finálét.