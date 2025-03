„Valamivel mindig elégedetlen volt” – kifakadt az egykori magyar kapitány

Lothar Matthäus az RTL-nek arról beszélt, hogy Tuchel hibát követett el azzal, hogy bírálta Southgate-et.

A maga módján egy jó edző. De nem mindegyik csapathoz illik – ezt megtapasztalhattuk Münchenben”

– idézte Matthäust a sport.sky.de.

Tuchel egyébként egy interjúban kritizálta Southgate játékfilozófiáját, és hosszasan sorolta, hogy szerinte milyen hiányosságok jellemezték a háromoroszlánosokat, mint például az identitás, a ritmus, a játékelemek ismétlése, a játékosok szabadsága és éhsége.

„Ez nem elfogadható – reagált a szavaira Matthäus. – Talán nem Southgate csapata játszotta a legszebb futballt és nem is nyert trófeát, de fináléba juttatta Angliát, sőt kétszer is Eb-döntőben szerepelt vele. Tuchelnek is el kell ezt érnie.”

Hozzátette, hogy ez megint csak egy tucheles megnyilvánulás volt, amihez annak idején Münchenben már hozzászokhattak, mert ott is mindig mondania kellett valamit. Szerinte kevesebbet kellene foglalkoznia az elődjével, és inkább a saját munkájára kéne összpontosítania.

Münchenben amiatt kritizálták a legtöbbet, mert valamivel mindig elégedetlen volt: a csapattal, saját magával, a játékstílussal, a szurkolókkal, az újságírókkal”

– idézte Matthäust a Sport Bild.

Az 51 éves Tuchel még 2023 márciusa és 2024 nyara között irányította 61 tétmérkőzésen a Bayern Münchent, amellyel bajnoki címet nyert. Anglia legközelebb, a júniusi válogatott szünetben Andorra vendége lesz a világbajnoki selejtezősorozatban, aztán a felkészülés jegyében szenegált fogadja.

Fotó: John Macdougall/AFP