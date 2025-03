Spanyolország lázban ég: a megszokott hármassal és egy különleges találkozóval folytatódik a hajsza az aranyért

A katalán gárdánál felháborodtak amiatt, hogy a spanyol szövetség illetékes bizottsága tulajdonképpen még a válogatott szünet idejére írta ki a találkozó pótlását (mert így valószínűleg két dél-amerikai játékosára, az uruguayi Ronald Araújóra és a bombaformában lévő brazil Raphinhára sem számíthat), fellebbeztek is a döntés ellen (az Osasunának sem lett volna ellenére, ha későbbi időpontban játsszák le a meccset), de a beadványukat elutasították.

Az olasz bajnok címért is nagy csata dúl A másik négy európai topliga közül az egyikben kis túlzással már akkor eldőlt az aranyérem sorsa, amikor a klubok beadták a nevezéseket: a francia bajnokságot a Paris Saint-Germain jelenleg 19 pontos (!) előnnyel vezeti az Olympique Marseille előtt. Közel áll a bajnoki cím begyűjtéséhez Szoboszlai Dominik együttese, a Liverpool is, melynek előnye 12 pont az élen a második Arsenalhoz képest az angol Premier League-ben. A német Bundesligában a Bayern München fórja épp az elmúlt fordulóban csökkent nyolc pontról hatra a címvédő Bayer Leverkusen előtt, míg az olasz Serie A-ban – a spanyol bajnoksághoz hasonlóan – nagy csata várható az aranyéremért, miután a listavezető Intert és a második Napolit mindössze három pont választja el egymástól, és a harmadik helyezett Atalantának is csak három pont a lemaradása a nápolyiak mögött.

Mi szól a bajnoki címre vágyó csapatok mellett és ellen?

A Barcelona esetében nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy remek formának örvend: idén még nem kapott ki, 18 meccsen 15 győzelem és három döntetlen a mérlege.

Továbbá Spanyolországban azonos pontszám esetén első szempontként az egymás elleni eredmények rangsorolnak, melyek nemcsak az Atléticóval (1–2, 4–2), hanem minden bizonnyal a Real Madriddal szemben is a Barcának kedveznének (ha csak nem a gránátvörös-kékek az őszi 4–0-s sikerük után otthon a 35. fordulóban legalább négygólos vereséget szenvednek a címvédőtől).

Tehát ha Lamine Yamalék csütörtökön legyőzik az Osasunát, akkor nagyképűség és elbizakodottság nélkül is kalkulálhatnak úgy (aztán persze ki tudja…), hogy nem három-, hanem képletesen szólva „három és fél” pontos előnnyel vezetik a táblázatot.

A Real és az Atlético mindkétszer 1–1-es döntetlent játszott egymással, esetükben a jobb gólkülönbség döntene a végső helyezésről, ha ugyanannyi ponttal zárnának.

A Real Madrid a bajnokság eddigi szakaszában a szerzett (59) és a kapott (27) gólok számát tekintve nem támadott annyira eredményesen, mint a Barcelona, és nem védekezett olyan hatékonyan, mint az Atlético, de – mint arra az Athletic cikke is emlékeztet – Carlo Ancelotti irányítása alatt többször is bebizonyította már, hogy a csúcsformáját a szezon hajrájára időzíti, amikor a legélesebb csata a trófeákért. Vagyis a vetélytársak nem alapozhatnak arra (és vélhetően nem is fognak), hogy a címvédő olyan gyakorisággal veszít majd pontokat, mint a 22. és a 26. forduló között, amikor az öt bajnoki mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni.

Az elmúlt tíz év spanyol bajnokai 2015: Barcelona

2016: Barcelona

2017: Real Madrid

2018: Barcelona

2019: Barcelona

2020: Real Madrid

2021: Atlético Madrid

2022: Real Madrid

2023: Barcelona

2024: Real Madrid

Az Atlético mellett szólhat, hogy a Barcával és a Reallal ellentétben már nincs versenyben a Bajnokok Ligájában (épp városi riválisa búcsúztatta a nyolcaddöntőben), ami azt jelenti, hogy minden erejével a bajnoki hajszára – és a gránátvörös-kékek elleni kupaelődöntő visszavágójára – koncentrálhat. Ellenérvként felhozható, hogy az Atleti a hátralévő tíz bajnokijából hatot idegenben játszik majd, ahol közel sem annyira veszedelmes, mint saját közönsége előtt (vendégként az eddigi 13 meccséből csak hatot nyert meg, négyszer döntetlent játszott és háromszor kikapott). Ami biztos: ahhoz, hogy a „matracosok” utolérhessék a tabella jelenlegi első két helyezettjét, kíméletlenül ki kell majd használniuk, ha riválisaik pontokat hullajtanak, és redukálniuk kell a döntetlenjeiknek a számát (a bajnoki trónért versengő csapatok közül Simeone csapatának van a legtöbb iksze), mert az egy-egy pontok nem lesznek elegendők ahhoz, hogy előzési helyzetbe kerüljenek.

Az Opta adatelemző cég számításai szerint egyébként a Barcelonának jelenleg 68.5 százalék, a Real Madridnak 28.5 százalék, míg az Atléticónak csupán 2.9 százalék az esélye a bajnoki címre.

Ugyanez a kalkuláció azt is megállapította, hogy Nikitscher Tamás klubja, a sereghajtó Valladolid százszázalékos bizonyossággal kiesik a La Ligából.

Ez utóbbira sajnos mi is nagyobb téttel fogadnánk, mint a bajnokcsapat megtippelésére…

Spanyol La Liga

A 27. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Március 27., csütörtök

21.00: Barcelona–Osasuna

29. forduló (a bajnokesélyes csapatok mérkőzései)

Március 29., szombat

16.15: Espanyol–Atlético Madrid

21.00: Real Madrid–Leganés

Március 30., vasárnap

16.15: Barcelona–Girona

A nyitókép forrása: FADEL SENNA / AFP