Sorban állnak Amerikában a 208 centis, 141 kilós fiatal magyar tehetségért

Varga Botond előtt elképesztő lehetőség kapuja tárult ki: a tengerentúli profi amerikaifutball-liga, az NFL történetének legsikeresebb vezetőedzője, Bill Belichick is hívja őt egyetemi csapatába, a North Carolina Tar Heelshez – olvasható az Indexen.

A 73. életévébe lépő legenda neve az NFL-rajongóknak nem szorul bemutatásra: a New England Patriots élén hatszor hódította el a Super Bowl-trófeát, míg a New York Giants védelmi koordinátoraként további két gyűrűt zsebelt be. Egy év kihagyás után Belichick az egyetemi bajnokságban, az NCAA-ben folytatta pályafutását, és a North Carolina kispadján most a tehetségek felkutatásában is aktív szerepet vállal. Az egyetemi programok már jóval az érettségi előtt lecsapnak a legnagyobb középiskolai ígéretekre, és pontosan ez történik most a győri nevelésű Varga Botonddal.

A 17 esztendős magyar titán 208 centis magasságával és 141 kilós tömegével már most NFL-kaliberű fizikummal rendelkezik,

így nem csoda, hogy a támadó- és védőfalban is otthonosan mozog. A Magyar Amerikai Futball Szövetség adatai szerint Varga egyike annak a 11 magyar játékosnak, akik amerikai középiskolákban pallérozódnak – ő konkrétan a massachusettsi Tabor Academyben űzi a sportot, alig 45 percnyire Belichick egykori sikereinek színhelyétől, Foxborough-tól.

A fiatal magyart már most tíz egyetemi program csábítja ösztöndíjjal, köztük az elit, első osztályú csapatok, a Győr Sharks pedig büszkén posztolt egy fotót, amelyen Varga és Belichick együtt látható. Botondnak nincs oka kapkodni: a felsőoktatást csak 2027 őszén kezdi meg, addig pedig további ajánlatokkal bővülhet a kérők sora.