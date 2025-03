Oktatták a mezőnyt – a magyarok hátát nézték Amerikában

„Hubi agyonverte a mezőnyt 200 háton, és akárcsak 100-on, kedvenc távján is megjavította a NCAA és a US Open csúcsot, azaz 200 yardon kvázi világrekordot úszott (1:34.21) – és nem is kevéssel: több mint egy másodpercet vert az előző csúcsra! Mindhárom egyéni számát megnyerte, egyértelműen ő vezette győzelemre Bob Bowman texasi gárdáját – azaz a tavalyi, arizonaiakkal aratott diadal után Hubi újra NCAA-bajnok lett.”