Már nem kell sokat várni: így áll a komáromi focistadion építése (VIDEÓ)

Rövidesen új stadionban fogadhatja ellenfeleit és szurkolóit a szlovák élvonalban szereplő komáromi labdarúgóklub – derül ki a hirek.sk című szlovákiai honlap beszámolójából, amelyet a csakfoci.hu szemlézett.

A Komáromi FC (szlovákul: KFC Komárno) az előző, 2023–2024-es idényben vívta ki annak a lehetőségét, hogy története során először a szlovák élvonalban szerepeljen, ám a hazai mérkőzéseit egyelőre kénytelen „albérletben”, Aranyosmaróton játszani, mert az új stadionja még csak 80 százalékban készült el.

A létesítményt tavaly tavasszal kellett volna átadni – hangzik el a hirek.sk videójában –, de már az építkezés kezdete is csúszott, és azóta is voltak bonyodalmak, például régészeti vizsgálatok okoztak késedelmet. Most végre jó ütemben halad az építkezés, a klubvezetés szerint pedig az igazi futballélet akkor kezdődhet Komáromban, ha az új stadion elkészül.

A 19 millió euróból (7.6 milliárd forintból) készülő, 5250 szurkoló befogadására alkalmas aréna megfelel majd az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által támasztott előírásoknak, vagyis nemzetközi mérkőzéseknek is otthont adhat majd. A komáromi stadionépítési projekt nagyobb része magyarországi támogatásból, kisebb hányada szlovákiai forrásokból valósul meg, a helyi önkormányzat pedig a tervek szerint támogatást biztosít a klubnak a rezsiköltségek fedezésére.

Pontos dátuma azonban még nincs annak, hogy mikor adhatják át a stadiont.

A Komáromi FC újoncként a nyolcadik helyen végzett a tizenkét csapatos szlovák bajnokság alapszakaszában, így az alsóházi rájátszásban folytathatta a szereplését, és jelenleg jó helyzetben van ahhoz, hogy a szezon végén megőrizze élvonalbeli tagságát.

