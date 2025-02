Majdnem bajba került a magyar válogatott focista: diktátort éltetett a nevét viselő közösségi oldal

Teljesen ártatlanul, de majdnem komoly botrányba keveredett a napokban a spanyol Real Valladolid CF magyar válogatott labdarúgója, Nikitscher Tamás – számolt be róla a Mundo Deportivo, a Sport és az El Nacional cikkei alapján a csakfoci.hu. A középpályás nem is olyan régen debütált új együttesében, amelynek akkor egyik legjobbja volt, így nem az ő felelőssége, hogy sorozatban ötödször szenvedtek vereséget, és továbbra is utolsók a La Ligában, hátrányuk nyolc pont a bennmaradást érő 17. helyezettől.