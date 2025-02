Cristiano Ronaldo tiszta vizet öntött a pohárba: ezért ő minden idők legjobbja

Ezredjére is fellángolhat a vita: Messi vagy Cristiano Ronaldo a jobb? Sokan formáltak már véleményt, labdarúgáshoz értők és kevésbé kompetensek is. Most maga a portugál klasszis szólalt meg az ügyben, természetesen – mint minden szentnek – maga felé hajlik a keze.

„Azt hiszem, hogy én vagyok a valaha volt legjobb játékos a futballtörténelemben, senki sem volt jobb” – vágott in medias res a dolgok közepébe Ronaldo, aki az El Chiringuito spanyol televíziós műsornak adott interjút. A 39 évesen is aktív gólgép pályafutása során több rekordot is megdöntött, és 923 góljával ő minden idők legeredményesebbje. A mostani szezonban 25 meccsen 23 gólnál tart, vasárnap duplázott az Al-Nassr színeiben egy Ázsiai Bajnokok Ligája-találkozón.

„A számok azt mondják, hogy én vagyok a valaha létezett legteljesebb focista.

Az emberek kedvelhetik Messit, Maradona-t, Pelét... és tiszteletben tartom. Ugyanakkor én vagyok a legteljesebb és a számok is ezt mondják.

Nem láttam nálam jobbat a futballtörténelemben, és szívemből mondom az igazságot” – fogalmazott CR7, aki részletezte az erényeit.

„Gyors vagyok, erős vagyok, fejjel, vagy ballal is gólt szerzek, nálam teljesebb nem volt senki. Ki az a játékos a történelemben, aki a legtöbb gólt érte el fejjel, bal lábbal, büntetőkből, szabadrúgásokból? Nemrég ellenőriztem, és annak ellenére, hogy nem vagyok ballábas, minden idők 10 legjobb ballábas gólszerzője között vagyok. Ráadásul a fejesekkel, jobblábas gólokkal és büntetőkkel a legjobbak között jegyeznek. Én vagyok a történelem legjobb játékosa. Én tényleg hiszek ebben.”

Cristiano Ronaldo – mint az alábbi portugál nyelvű részletben hallható – külön kitért nagy riválisára, Lionel Messire, és ismét megvédte a szaúdi ligát, mondván alábecsülik. Akárhogy is van, vitathatatlan, hogy a portugál még mindig képes a legmagasabb szinten játszani, ezt a válogatott meccseken 2024-ben is bizonyította. Portugál színekben 215 fellépésen 135 gólt termelt, s az Al-Nassrben sem ad alább a megszokott hatékonyságából.