„A szerénység visz minket előre” – Ez durva verés volt, kiütötte a Barcát a világuralomra törő Fradi!

A férfi vízilabda Bajnokok Ligájában a címvédő Ferencváros fölényes, 18-10-es győzelmet aratott a CNA Barceloneta ellen a negyeddöntőt jelentő csoportkör nyitányán. A zöld-fehérek esélyt sem adtak az egyik legfőbb trónkövetelőnek, s máris hatalmas lépést tettek a négyes döntőbe jutás felé. A siker értékét növeli, hogy 11 gólt magyar válogatott pólósok tettek a közösbe, a túloldalon szereplő két honfitársunk háromszor mattolta a remeklő Vogel Somát.

Egyoldalú csúcsrangadó

Felfokozott várakozás övezte a rangadót, amelyen a teljes szezonban veretlen felek feszültek egymásnak a Császár-Komjádi Sportuszodában. Akkora volt az érdeklődés, hogy még a kapuk vonalán túli helyeken is összezsúfolódtak az emberek. Idősebbek, fiatalabbak egyaránt kíváncsian várták a drámai fordulatokat, izgalmakat ígérő, testvérharcot is hozó összecsapást. Mindezekből sok nem valósult meg, miután a Fradi villámrajtot vett, 3-0-ra elhúzott, 4-1-re vezetett az első negyed után. Vámos Márton kétszer is blokkal együtt átlőtte a katalánokat, akik 5-3-nál elkezdhettek reménykedni, de Vigvári Vendelék azonnal letörték a szarvukat. A félidőben 10-5-re vezetett a magyar csapat, amely nem kegyelmezett a folyatásban sem, s végül nyolcgólos, kiütéses sikert aratott.

Vámos Márton, az FTC (b) és Unai Biel Lara, a Barceloneta játékosa (b2) a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Barceloneta mérkőzésen a Komjádi uszodában 2025. február 5-én

MTI/Koszticsák Szilárd

Számok, szavak

Az olasz sztár, Edoardo Di Somma 4 góljával a mezőny és az FTC legeredményesebbje volt, de 7 magyar is betalált a hazaiaknál, Vogel Soma pedig eksztázisban védett. A Schmitt Pál-unoka Vigvári fivérek párharcát az idősebb, a fradista Vendel nyerte 3-2-re Vincével szemben. Nem csoda, hogy csalódott volt a családi vacsora előtt a 21 éves Barceloneta-játékos.

„Nem vagyok jól. A kezdés abszolút meghatározta a mérkőzést, utána csak kergettük az eredményt.

Gratulálok nekik, de nem ilyen meccset akartunk ebből kihozni. Így alakult, részünkről ez nagyon gyenge volt.

Azon kell dolgoznunk, hogy ennél csak jobb legyen!” – mondta lapunknak Vigvári Vince.

A világbajnok, olimpiai 4. helyezett Vigvári Vince két gólja ellenére csalódottan távozott a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája mérkőzés után

Fotó: Facebook/Club Natació Atlètic-Barceloneta

Szerényen, sikeréhesen

Érthetően sokkal jobb kedve volt Nyéki Balázsnak, a Ferencváros vezetőedzőjének, aki a 18-10-es diadal után is higgadt maradt. Kérdésünkre elárulta, mi volt a világraszóló siker titka.