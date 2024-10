„Örülök, hogy tudunk edződni” – Értékelt a játékos, miután tizenegyet számolt csapatára a triplázó válogatott játékosunk együttese!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

***

Mint a párizsi olimpián, három góllal rúgta be az ajtót Vigvári Vince. A 21 éves vízilabdázó – aki az OSC-Újbudától igazolt a CNA Barcelonetához – új csapatában is letette a névjegyét a Bajnokok Ligájában a Vasas elleni 18-7-es „gálameccsen”. A szintén magyar válogatott Burián Gergely is beköszönt, ő ráadásul konkrétan volt csapatát és csapattársait szomorította.

Az vitán felül áll, hogy az első számú katalán együttes a legszűkebb elit tagja, de hátba vágó, hogy a magyar bajnokság ezüstérmesét így elveri. „Szembejött a valóság” – hirdeti a Vasas hivatalos oldala. Nézőpont kérdése, ugyanakkor tény, hogy tavaly a selejtezőben elbukott, most alanyi jogon főtáblás a piros-kék klub, amelynek lehetőségeit nem lehet egy lapon említeni a Barcelonáéval, mégis foglalkoztat négy dél-szláv, közte két olimpiai bajnok (Dedovics, Randelovics) pólóst! A 2013-ban világbajnok csapatkapitány, Bátori Bence és a kapus, Lévai Márton is szerepelt magyar válogatottban...

A 16 csapatos csoportkörben gyakran előfordulnak nagy különbségű győzelmek, ezúttal a Vasasé a legnagyobb pofon. A címvédő Ferencváros „csak” 16-7-re verte a Dinami Tbiliszit (az idősebb Schmitt-unoka, Vigvári Vendel triplázott). Az a reakciókból kiderül, nem élik meg tragédiaként a kiütést az Angyalföldiek.

„A nemzetközi tapasztalat abszolút a javunkra fog válni a hazai bajnokságban.

Nagyon-nagyon jó, hogy itt játszunk, nyilván ez egy teljesen más kávéház! Ez van, de örülök, hogy itt vagyunk, tudunk edződni a Bajnokok Ligájában”

– nyilatkozta Gábor Lőrinc. Slobodan Nikics vezetőedző értékelését az alábbi videóban hallhatják.