„Zsebrakéta, Speedy Gonzales!” – Kerkez Milos sprintjén ámulnak az angolok (VIDEÓ!)

Nem véletlen, hogy Kerkez Milosért topcsapatok állnak érte sorban, és mint ahogy ezt is jelezte a Mandiner, a legvalószínűbb, hogy a Liverpool vagy a Manchester United lesz a következő klubja. De ez még a jövő zenéje.

A Newcastle-nak rúgott bombagól még négy nappal a meccs után is téma; a magyar válogatott játékosról eddig is tudtuk, hogy remek fizikummal rendelkezik, de ezt a Bournemouth által a napokban feltöltött videó is ékesen bizonyítja.

Mutatjuk a sokatmondó felvételt:

Nem véletlen, hogy özönlenek a Kerkezt dicsérő kommentek. Ezekből idézünk párat:

„Remélem, jövőre már a Liverpool mezét viseli!”

„Ő egy zsebrakéta! Micsoda gól, nagyon örülök Milos teljesítményének”

„Ez hihetetlen! Marhára szeretem őt! Ő szimbozilál minden jó dolgot a klubunkban”

„Ő egy Energizer nyuszi! Sosem adja fel!”

„Olyan, mint egy izgatott gyerek a sportnapon. Fogalmam sincs, hogy a mérkőzés e szakaszában, hogy lehetett még ennyi energia benne!”

„Csodálatra méltó az eltökéltsége!”

„Úristen, ez a futás! Egy kemény meccs végén”

„Világklasszis!”

„A Manchester Unitednek éppen egy ilyen típusú játékosra lenne szüksége...”

„Hatalmas futás és egy tökéletes befejezés!”

„Speedy Gonzales!”

„Bankot robbantanék ezért a fickóért, szuper játékos!”

Nyitókép: afcb.co.uk