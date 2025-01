Ez van a pontszerzés mögött: majdnem egy hónapja vannak családjuktól távol a játékosok

„Valószínűleg a döntetlen után most a magyarok is felébrednek. Ez komoly figyelmeztetés a számukra, innentől másképp kell hozzáállniuk a folytatáshoz. A válogatottban mindig szenvedéllyel kell játszani, és a jó csapatok ellen általában jobban is szerepelnek.

Ez egy jókor jött pofon nekik, hogy felébredjenek és megmutassák Hollandia ellen, hogy milyen csapatot alkotnak, amikor a csúcson vannak.

Nem vagyok benne biztos, hogy Hollandia pontot szerez majd a magyarok ellen” – tekintett előre Matics.

A magyar férfi kézilabda-válogatott pénteken 20.30-tól Guinea ellen folytatja a világbajnokságot. Kövesse a találkozót a Mandineren!

Fotó: MTI/Illyés Tibor