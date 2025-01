Kisebbségben a lelátón, döntetlen a pályán – körömrágós meccsen szerzett egy pontot a válogatott

Habár a világbajnoki felkészülés során többször is szóba került Varasd közelsége és a magyar szurkolók jelenléte, nagy meglepetésre északmacedón drukkerből volt több a Varazdin Arenában. Férfi kézilabda-válogatottunk játékosai mindenesetre nem estek kétségbe, hogy a lelátón kisebbségben voltunk, Ilic Zoran vezérletével hamar elhúztunk három góllal (5–2).

Ugyanakkor a lengyel Plockba tartó fiatal jobbátlövőnk ihletett formája sem volt elég ahhoz, hogy fenntartsuk, esetleg növeljük ezt a különbséget, a balkáni csapat ugyanis néhány percet követően védekezést váltott, mellyel megfojtotta a támadásainkat. Ezzel egyidejűleg Filip Kuzmanovszki is megmutatta klasszisát: az Eurofarm Peliszter balátlövőjével szemben sem a Sipos Adrián vezette hátsó alakzat, sem Mikler Roland nem tudott mit kezdeni. A rangidős szegedi kapusnak kilencszer kellett a hálóba nyúlnia, mielőtt cserét kért.

Közben a túloldalon Nikola Mitrevszki parádézott, könnyedén hárította az egyébként biztos kezű Bánhidi Bence közeli lövését is.

Az első félidő kulcsmomentuma egyértelműen Palasics Kristóf beállása volt, aki többek között két hétméterest is hárított.

De még ennek ellenére is sokkal olajozottabban működött a balkáni gépezet, ami tulajdonképpen nem is csoda, miután az északmacedónok közül 12-en az RK Alkaloidban kézilabdáznak, és ott is a szövetségi kapitányuk, Kiril Lazarov a főnökük.

Volt minek örülni azért nekünk is: Bodó Richárd és Imre Bence például kínaiból összehozta a meccs legszebb gólját, de gyorsan az arcunkra fagyott a mosoly, amikor Sipos faultját követően a rivális játékosa eljátszotta a „nagy halált”, és emberhátrányba kerültünk. A játékrész utolsó négy percének háromgólos hátrányból vágtunk neki, de Bodó, Bánhidi és Lékai Máté révén összejött a dudaszóig az egyenlítés (14–14)

A szünet után is folytatódott az Ilic- és Kuzmanovszki-show, de főleg utóbbi volt, maradt elemében. A mieink továbbra sem tudtak átlépni az árnyékukon, védekezésben gyámoltalanul, támadásban pontatlanul játszottak, de a vezetést azért sikerült visszavenni.