Nagy és örömteli hírt osztott meg Matheus Saldanha

Eddig úgy tűnik, az elmúlt évek egyik legjobb igazolása volt Matheus Saldanha, akit szeptember elején szerződtetett a Ferencváros labdarúgócsapata a szerb Partizan Beogradtól. A 25 éves brazil csatár piaci értékét a Transfermarkt akkor 8 millió euróra taksálta, amivel az egész magyar bajnokság legértékesebbje lett. Most valamiért már csak 6 milliót ér – ugyanannyi, mint az izraeli Mohammed Abu Fanié –, de az eddig látott teljesítménye alapján egyértelműen megérte az árát. Az NB I-ben, a Magyar Kupában és az Európa-liga alapszakaszában eddig nyolcszor talált a kapuba. Ez lehetett volna több is, ha az utolsó bajnokin, a Nyíregyháza Spartacus ellen is pályára lépett volna. Azonban a szabolcsi meccset a saját kérésére kihagyta. Saldanha akkor már nem is volt az országban.

Most kiderült, miért utazott haza olyan hirtelen Brazíliába.

Saldanha és barátnője első gyermeküket várja, amit közösségi oldalukon jelentettek be

– szúrta ki a Magyar Nemzet. Mica testén már jól látszik, hogy gyermeket vár, míg a csatár boldogan simogatja és puszilgatja barátnője hasát. Sőt, a posztból az is kiderült, hogy Saldanhának kislánya lesz, és Celinának fogják hívni. A brazil csatár így teljesen feldobódva érkezhet vissza Magyarországra, hogy január 5-én a Fradival elutazzon a tíz napos spanyolországi edzőtáborba.

Nyitókép: fradi.hu