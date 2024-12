Klujber Katrin: „Megyünk előre és semmi nem állít meg minket!” – Ebből akár Eb-arany is lehet!

Nem csoda, hogy közvetlenül a vasárnapi mérkőzés uán felszabadultan mondták el az érzéseiket a lányok.

Böde-Bíró Blanka Románia ellen először a hetesek hárításában jeleskedett, majd a másofik játékrészben több bravúrt is bemutatott.

„Rettentő hosszú utat jártunk be, és nagyon büszke vagyok az egész csapatra, hiszen mindenki átérezte, csak akkor lehetnek eredményesek, ha felszántjuk a pályát. Nyilván az első félidő nagyon brusztos és kemény volt, de a másodikban szerintem fizikálisan is a románok fölé nőttünk. Még fel kell dolgozni, hogy utazunk Bécsbe, és nem is akármilyen meccsért utazunk. Ez tényleg szenzációs!

Mikor elkezdtük ezt az Európa-bajnokságot, úgy voltunk vele, hogy lépésről lépésre haladunk, csoda, hogy már itt vagyunk. Tényleg egy álom, ami a szurkolók nélkül nem jöhetett volna létre!”

Böde-Bíró Blanka is megbabonázta a románokat! Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Románia ellen ötször eredményes Győri-Lukács Viktória szerint a magyar válogatott elsősorban a csapategységnek köszönhette az újabb sikert („ha kellett, tudtunk egymásnak segíteni, ha úgy alakult, mindenki tudott vezéregyéniséggé válni, és a sikeres támadásokkal fokozatosan vettük el az ellenfelünk önbizalmát”), majd a világbajnok franciák elleni csoportdöntő kapcsán elmondta, „nagyon szép befejezés lenne, ha csoportelsőként mennénk tovább, hiszen nagyon megérdemelné mindenki, aki ott volt velünk”.

A szélső ezzel a mondatával a több ezer, helyszínen szurkoló magyar drukkerekre is gondolt, majd ennek kapcsán hozzáfűzte, „ezt a sikert együtt vívtuk ki azzal a több ezer emberrel, akik minden egyes mérkőzésen itt voltak és támogattak minket! Próbáltuk ezt meghálálni. Nagyon bízom benne, hogy velünk utaznak Bécsbe is, mert nagyon nagy szükségünk lesz rájuk!”

Győri-Lukács Viktóriáért nem csak a szépsége, kézilabdatudása miatt is rajonganak a magyar szurkolók! Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kuczora Csenge azért is nagyon büszke a csapatra, „mert ugyan voltak kisebb hullámvölgyeink, de mindig ki tudtunk jönni belőle”.