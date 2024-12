Kubatov Gábor kiborult: ezzel az üzenettel vágott vissza a tüntető Fradi-szurkolóknak

A Fradi B-közép ugyanis a találkozó előtt egy széles molinón üzent a csapatnak, célozva ezzel arra, hogy míg az Európa Ligában szárnyal a csapat (Varga Barnabásék zsinórban három győzelmet arattak, megverték a francia Nice-t, az ukrán Dinamo Kijevet és a svéd Malmőt), a bajnokságban igencsak döcögősre vették a tempót.

Ami tény: a ZTE elleni siker előtt Dibuszék hat meccsen (a lehetséges 18 pontból) csupán hetet kapartak össze.

Ez kiborította a mindig lelkes Fradi-tábort, és nem csak hogy az első öt percben némán tüntettek a csapat utóbbi hetekben látott, gyengébb élvonalbeli teljesítménye miatt, hanem angol nyelven üzentek is a kedvenceknek:

„Are we also supposed to support only in the EL?”

Azaz: „Nekünk is csak az EL-ben kellene szurkolnunk?”

Varga Barnabás emlékezetes őszt zárt: az NB I-ben a Fradi házi gólkirálya lett (Saldanhával együtt), és az EL legeredményesebb támadójaként a nemzetközi porondon is letette a névjegyét! Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Tehát míg a Fradi-szurkolók többsége az utóbbi hetek gyenge NB I-es produktuma miatt lázadt fel,

Kubatov Gábornál ez az üzenet, és az azt kísérő közjáték borította ki a bilit.

Ugyanis a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán fakadt ki, és a Liverpool korábbi legendás menedzsere, Bill Shankly egyik emlékezetes mondatával üzent vissza a kritizálóknak:

,,Ha nem tudsz szurkolni nekünk, amikor döntetlent játszunk vagy vesztünk, ne szurkolj akkor sem, ha győztünk”

A Ferencváros legközelebb december 12-én (csütörtökön) lép pályára a görög PAOK Szaloniki otthonában az Európa Ligában, míg az őszi idényt december 15-én, a Nyíregyháza Spartacus elleni idegenbeli találkozóval zárja.