Bob Bowman megsúgta: Kós Hubert felségterületére tör-e a Milákot már legyőző Léon Marchand

Kós Hubert megkoronázta a magyar szereplést a hazai világbajnokságon. A 100 méteren elért ezüstérme után fő számában, 200 méter háton tönkre verte a mezőnyt, méterekkel nyert, miközben majdnem világcsúcs időeredményt repesztett. A korábban görcsösen küszködő hatalmas tehetségből érett versenyző lett. Hazai alapokra építkezve, amerikai hozzáadott értékkel. A nagymedencében olimpiai-, világ- és Európa-bajnok „Hubi” felszabadultan ünnepelt az első 25 méteres medencében elhódított vb-elsőségét követően.

Csak ő nyerhetett

„Erről szól ez a sport, hogy a szurkolóknak és a családnak ezt a boldogságot hozhassam. Az aranyérem volt a lényeg és az, hogy a magyarok előtt nyerjek. Karácsony előtt mindenkinek adtam egy jó kis ajándékot, Reméljük, az élet még visszaadja azt a két századot, ami hiányzott a világrekordhoz. És azt a hármat, amivel nem lett meg az arany 100 méteren.

Nagyon büszke vagyok magamra, ritkán van ilyen”

– fogalmazott a 200 méteres hátúszás győztesének járó aranyérem átvétele után Kós Hubert az M4Sportnak. A 21 éves magyar hatalmas fölénnyel, világbajnoki és Európa-rekorddal nyert a Duna Arénában a budapesti rövidpályás világbajnokság záró napján.

Amíg a 800 gyorson aranyérmet szerző Sárkány Zalán meglepetést okozott, Kós Hubert számára eleve nagy teherrel indult a hazai világversenyen. Egyrészt Milák Kristóf távollétében mindenki tőle várta a sikert, másrészt augusztusban Párizsban már teljesítette az álmát: olimpiai bajnok lett.

„Nehéz volt ez a félév az olimpiai után, beleállni megint a munkába. Látjuk, sokan nincsenek is itt a világbajnokságon. Ha mindenki itt lett volna, akkor is én nyertem volna 200 háton, mert nagyon akartam, és ezt be is bizonyítottam. Tökéletes évem volt! Amit kitűztem magamnak célt, el is értem. Minden nap le kell menni edzeni, és nagyon szokott fájni a reggel hat órai vízbe csobbanás, de ezekért a pillanatokért megéri. Úgy látszik, nagyon gyorsan tanulok.”