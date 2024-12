Arcon ütötték Sallait – óriási a felháborodás Törökországban (VIDEÓ)

De nem ez volt az egyetlen szabálytalanság, amit a magyar labdarúgó ellen elkövettek, hiszen egy másik vendégjátékos, Mame Thiam már a meccs első percében arcon ütötte Sallait.

A szenegáli labdarúgó ennek ellenére megúszta az esetet sárga lap nélkül, amin azért is akadtak ki a szurkolók, mert a félidő végén egy másik Galatasaray játékost is arcon ütött, ezért pedig már megkapta a sárga lapot. Amennyiben az elsőért is figyelmezteti a bíró, ez kiállítást jelentett volna, és a második játékrészt emberelőnyben kezdhették volna Sallaiék, ami szinte biztosan megváltoztatta volna a mérkőzés eredményét.