„A Liverpool után a következő lépcsőfok tényleg a Real Madrid” – az egykori NB I-es gólkirály Szoboszlai Dominikról

Székesfehérváriként megkerülhetetlen a város másik szülöttjének, Szoboszlai Dominiknak a teljesítménye, főleg a hétvége óta.

Eredményesség tekintetében tényleg a Tottenham elleni volt az eddigi egyik legjobb meccse a Liverpoolban Dominiknak, a gólja és gólpasszai önmagukért beszélnek, még ha a fejesét Mac Allister találatánál nem is biztos, hogy asszisztnak könyvelték el. Hatékony volt, ahogy az egy igazi nyolcas játékostól elvárható, és felért minden támadásnál a kapu elé. Pedig nem egy Szalah-stílusú, alacsony súlypontú, robbanékony labdarúgó. Ha azonban elindul és lendületbe jön, nagy sebességre képes, sőt kifejezetten gyors. Ami mégis leginkább szembetűnő, az a teherbírása. Nagyon sokat melózik, fut, a pálya több szegletében feltűnik. Ez abból a szempontból nem meglepetés, hogy már kissrácként is nagyon sok plusz munkát végzett az édesapjával. Domi már többször elmondta, hogy nem igazán volt gyerekkora, amíg a többiek strandra mentek, addig ő legtöbbször a Főnixben edzett. Erre a szintre másképpen nem lehet eljutni, ráadásul ehhez neki is partnernek kellett lennie.

Láttam én is pályán pityeregni utánpótlás tornákon, de a tehetségét már nagyon korán felismerte az apja, aki tudta, mire van szüksége ahhoz, hogy kihozza belőle a maximumot, a benne rejlő potenciált.

Hogyan látja, tényleg világklasszis válhat a Liverpool magyar középpályásából?

Fehérváriként, magyarként nagyon jó érzés Szoboszlai Dominik játékát nézni hétről hétre. Bele lehet kötni, irigykedhetünk rá, de nem véletlenül van ott, ahol. Ezen a szinten a szakértők, szakemberek már egyébként sem hibáznak, nem lőnek mellé.

Nem igazán látom, hol lehet a vége a pályafutásának, hol teljesedhet ki még ennél jobban is. A Liverpool után a következő lépcsőfok tényleg a Real Madrid vagy a Barcelona lenne jelenleg.

Hozzá van szokva például ahhoz is, hogy nem fér bele két-három rossz mérkőzés, folyamatosan bizonyítani kell, mert egyből a kispadon találhatja magát. A Szalahhal való kapcsolatát nem ismerem, de értem, hogy miért gondolják sokan, hogy az egyiptomi nem mindig keresi vele az összjátékot. Elsősorban a gesztikulációkra gondolok, nekem azok sokat elárulnak.